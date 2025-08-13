港区・千代田区は中古マンションも過半数が億ション！―ライフル調査 : 都心6区中心に高騰

港区・千代田区は中古マンションも過半数が億ション！―ライフル調査 : 都心6区中心に高騰経済・ビジネス 暮らし 都市
新築分譲タワマンの広告をみるたびに「億ションなんて遠い世界のこと～」と思っていたのに…ついには中古マンションまでもが億ション時代に突入！？ 「いつかは賃貸から分譲へ！」の夢も遠のく！？
都内7戸に1戸は中古も億ション！
不動産情報サービスのライフル（東京都千代田区）が、同社が運営する情報サイト「LIFULL HOME’S」に掲載した東京23区の中古マンションのうち、1億円を超える「中古億ション」の割合を調査。2015年は1.0%、2020年は3.4％だった中古億ション割合は、2025年（1-6月）には15.5％まで上昇。流通する中古マンションの約7戸に1戸が億ションとなっているという。
2025年（1-6月）の中古億ション割合を区ごとに集計すると、港区（54.5%）、千代田区（51.2%）は半数以上が億ションで、中央区（44.7%）もそれに迫る勢い。
主に都心としての機能が集積している千代田・中央・港・新宿・渋谷・文京の6区を中心に中古億ション割合が高まっている。一方で、23区のうち10区は中古億ション割合5％未満となっている。
【資料】
- ライフル「東京23区の中古億ションを調査」
バナー写真 : PIXTA