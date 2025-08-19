2024年の日本の国際線航空輸送：乗降客数1億10万人、コロナ禍前の水準に回復

2024年の日本の国際線航空輸送：乗降客数1億10万人、コロナ禍前の水準に回復経済・ビジネス 社会
国土交通省がこのほど発表した「令和6年（2024年）空港管理状況調書」によると、24年の日本の空港における国際線乗降客数（通過客含む）は1億10万5601人。コロナ禍前の2019年とほぼ同水準までに回復した。
2019年の国際線乗降客数は、過去最高の1億334万人を記録。しかし20年から22年までの3年間は2000万人以下に低迷。23年は7183万人となっていた。24年の国際線の貨物取扱量は、前年比7.4％増の357万トン。
24年国際線乗降者数の空港別構成比は、成田空港33％、関西空港24％、羽田空港22％、福岡空港8％の順。関西空港は4年ぶりに羽田を上回り、第2位だった。
国際線貨物取扱量は、成田のシェアが54.4 ％、関西20.8％、羽田19.6％だった。
羽田の乗降客数は国際線、国内線合わせ1日に23万4000人
国際線、国内線を合わせた乗降客数のトップ10は、下図の通り。第1位の羽田空港は8567万7000人で、1日あたりの平均乗降客は23万4000人。国際線旅客が大きく伸びたことで、前年4位の関西空港が3位に順位を上げた。
【資料】
- 国土交通省「令和6年（2024年）空港管理状況調書」
バナー写真：PIXTA