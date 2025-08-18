【子ども欲しい？】望む20代未婚者は4割弱　2年連続で減少

Japan Data

学生を除く20～50代の男女を対象にアンケート調査したところ、20代未婚者のうち子どもを望んでいるのは4割弱で、2年連続して減少した。

望まない理由は経済的懸念

アンケート調査は、人材総合サービスのマイナビ（東京）が2025年4月にインターネットを通じて実施した。子どもがいない未婚の男女の有効回答は2930だった。

未婚者（結婚したことがない人）で「子どもが欲しい」と回答したのは、20代で39.7％、30代で30.8％だった。20代は23年比で8.4ポイント下がった。

「子どもを欲しいと思わない」とした人に理由を複数回答で尋ねたところ、20代では「子育てにお金がかかる」が41.4％で最多となった。次いで「育てる自信がない」が40.7％。同社は「経済的な不安が子どもを望む気持ちを抑制している可能性がある」と分析している。

一方、未婚者の結婚観についての設問では、「自分にとって結婚は必要」と回答したのは20代が48.0％、30代38.9％、40代27.7％、50代23.2％だった。20代、30代は22年比で10ポイント以上減っており、結婚観の変化が顕著となっている。

【資料】

バナー写真：PIXTA