夏バテで食欲減退気味？　そんな時に食べたいのは「スタミナ系」よりもを「さっぱりめん料理」！

Japan Data

蒸し篤い！ だるい！ 気力がわかない！「それでも、何か食べなきゃ…」という時に頭に浮かぶのはちゅるっと喉ごしのいい冷たいめん類。

楽天グループが運営するレシピサイト「楽天レシピ」が実施した夏の料理に関するアンケートで、食べたい料理は「スタミナがつくがっつり系料理」27％に対して、「さっぱり冷たいめん料理」が73%とトリプルスコアで圧倒。食欲が減退する炎暑の中、喉ごしのよく、涼感も楽しめるめん類に軍配が上がった。「冷たいめん」支持率を男女別にみると、男性68％に対して、女性78％と特に女性に人気。

さっぱり麵料理として食べたいもの（複数回答）は、「冷やし中華」1986票、「そうめん」1930票が断トツのトップ2。「そば」1417票、「冷麺」1174票が続いた。

食べたい「スタミナ飯」のトップはやはりというべきか「鰻・うな丼」1451票。「とろろ・納豆・オクラ等のねばねば丼」の1119票を大きく上回った。

ちなみに、夏に食べたい食材についても聞いたところ、一番人気は「トマト」841票。他にも「きゅうり」「なす」が上位に入り、夏野菜を食べて体調を整えたいという人が多いようだ。

調査は楽天レシピユーザーを対象に6月末～7月初旬にかけて実施。2976人から回答があった。

【資料】

バナー写真 : PIXTA