12.7万社からメインバンクに選ばれた三菱UFJ―東京商工リサーチ調査 : 3メガ占有率19.3%

Japan Data

東京商工リサーチの集計で、全国の企業から選ばれたメインバンクトップは2013年の調査開始以来、15年連続で三菱UFJ銀行だった。

東京商工リサーチが保有する全国160万5166社のデータベースの分析で、“メインバンク”として選ばれている銀行は三菱UFJが12万7264社（シェア7.93％)でトップ。2013年の調査開始以来、15年連続で首位をキープしている。以下、三井住友10万1697社（6.34％）、みずほ8万840社（5.04％）が続く。3メガバンクの占有率は19.3%と圧倒的な強さを誇るが、10万社を超えじわじわと三菱UFJとの差を詰めつつある住友に対し、みずほがやや遅れを取っている。

4位以下にはりそな（4万511社）、北洋（2万8462社）、千葉（2万4203社）、福岡（2万3214社）と地銀の雄が並ぶ。

信用金庫のトップ3は京都中央、大阪シティ、多摩。信用組合は茨城県、広島市、長野県だった。

前年と比較したメインバンク増加率では、GMOあおぞらネット銀行が120%増（1958社）で断トツトップ。2位NTTドコモが買収を発表した住信SBIネット銀行51.1%増（1750社）。以下、PayPay銀行18.6％増、楽天銀行16.9％増とネット銀行の存在感が増している。

