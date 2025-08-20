7月の訪日外国人343.7万人―政府観光局 : 災害デマで香港・韓国は大幅減

Japan Data

「7月に日本で大地震」とのうわさがSNSで拡散された香港・韓国からの訪日客は前年同月と比べて大幅に減少。それでも、7月の訪日客数は7月として過去最高を記録。

スクールホリデーで訪日客増加

日本政府観光局が発表した2025年7月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比4.4%増の343万7000人で、7月として過去最高を記録した。東アジアや欧・米・豪・中東を中心にスクールホリデーに合わせた訪日客が増加した。単月で300万人超えは10カ月連続。

7月の国・地域別の上位は、中国97万4500人（前年同月比25.5%増）韓国67万8600人（同10.4%減）、台湾60万4200人（同5.7%増）、米国27万7100人（同10.3%増）など。

主要23市場のうち台湾が単月過去最高を更新したほか、米国・フランス・英国インドネシアなど15市場で7月としての過去最高を更新。一方、日本で大災害が発生するとの根拠なき情報がSNSなどで拡散されていた香港は前年同月比36.9%減の17万6000人と大きく落ち込んだ。韓国の大幅減も、大災害デマが関連したものとみられる。

バナー写真：体温を超える猛烈な暑さとなった8月6日、皇居周辺を散策する訪日外国人観光客（AFP=時事）