【災害への備え】「できていない」が74％　「避難場所分からない」は60％

自然災害に対する家庭内での備えについてアンケート調査を行ったところ、「できていない」との回答が74％にも上った。

防災グッズは「懐中電灯、ランタン」が最多

調査は、マーケティングリサーチ会社のクロス・マーケティング（東京）が2025年7月、全国20～79歳の男女を対象にインターネットを通じて実施した。有効回答は男女各1500人の計3000人。

災害への備えは、「しっかりできている」「どちらかといえばできている」を合わせると26.2％で、「全くできていない」は25.8％、「どちらかといえばできていない」は47.9％だった。年代別にみると、20～40代で「全くできていない」との回答が3割台と高かった。

「物の備え」を複数回答で尋ねたところ、「懐中電灯やランタンなどの明かり」が41.7％で最も多かった。「乾電池」38.6％、「非常食、保存食、ペットボトルの水」34.9％などが続いた。水がなくても使える簡易トイレは20.1％で、昨年調査から5.4ポイント上昇した。

自宅に最寄りの避難場所と移動時間の把握状況では、60.2％が「避難場所がどこにあるか分からない」と答えた。「避難場所までの時間を把握し、実際に確かめた」との回答は18.7％だった。

