「老いに抵抗したい！」55％ : 加齢で気になるのは…「髪」「視力・老眼」

顔を洗って鏡の中の自分と対面するたびに「どなた様ですか？」と聞きたくなってしまう。肌にも髪にももっとハリがあったはずなのに…。無駄な抵抗と分かっていても、抵抗したい！

リサーチ会社マイボイスコムがアンケートモニター1万1551人を対象に7月に実施した調査で「年をとること」について、「抵抗あり」は55.7%、「抵抗なし」21.4%とダブルスコア以上の差がついた。

実年齢相応に見られたい人は29％、実年齢より若く見られたい人は55％に上った。

加齢による心身の変化で気になることは（複数回答）、「髪の毛」53.7%、「視力・老眼」52.7%がトップ2。「顔のしわ」は40.1％だった。

アンチエイジングに取り組んでいる人は全体の約3割。具体的な内容（複数回答）としては、「エイジングケア用のスキンケア用品等の使用」が実施経験者の40.0％、「ウオーキング」「定期健診」「歯の手入れ」がそれぞれ約36％だった。

