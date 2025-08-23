「ビール党」岩盤支持層は50代60代男性―ぐるなび調査 : 20代女性は「家では飲まない」が67％

Japan Data

「とりあえずビール」一択の時代は去り、酎ハイやハイボール、カクテルなどアルコールの選択肢は増えた。それでも「やっぱりビール」を支持しているのは、若い頃からビールを飲み続けている熟年男性。

飲食店情報サイト運営のぐるなびが、会員を対象に実施したアンケート調査で、ビールが「好き」「まあまあ好き」と答えた人が全体の52.1%だった。調査は全国的に酷暑に見舞われた8月初旬に実施、20～60代の1300人から回答を得た。

「好き」計は女性41.3%に対して、男性62.5%と性別による違いがくっきり。20代の「好き」計は28.6%で、年代が上がるにつれて割合いが高くなり、60代は69.2%と極めて高支持率だった。

ビールを飲む頻度は、飲食店では「月1日」14.5%、自宅では「週1～2日」15.7%がそれぞれ最多。「ビール愛」に比例するように、女性より男性、若い世代よりも熟年世代が高頻度で飲んでいることが分かる。自宅で「週5日以上」飲む人は20代男性はゼロだが、50代男性は23,4%、60代男性は26.8%。

