Z世代 「ほぼ飲まない」派6割 : “飲みニケーション” の効果にも懐疑的

理由なんてなくても仕事帰りに一杯やるのが「今日のごほうび」と思っている世代には理解不能なZ世代。「ほとんど酒を飲まない」が6割、「理由は特にない」。Z世代にとっては上司に飲みに誘われるのは「ごほうび」どころか苦行なのかも…。

Z世代の市場調査のMERY（東京都千代田区）が7月に20代300人を対象に実施した「お酒に関するアンケート」で飲む頻度を聞いたところ、「飲まない」が44.0％で断トツのトップ。「月1回未満」も合わせた「ほとんど飲まない派」が59.3％に上った。

一方、「週4～6回」10.3%、「ほぼ毎日」7.7％と、「飲むのが当たりまえ派」は2割にも満たなかった。

「飲まない」「月1回未満」「月1～3回」と答えた人に「飲まない/頻度が少ない理由」を聞いたところ、最も多かったのは「特に理由はない」33.7%。以下「体質的に弱い」24％、「飲まなくても楽しい」22.6％、「味が好きでない」21.6％などだった。

ちなみに、「飲む派」の好みの酒は、「チューハイ・サワー」59.5％、「ビール」43.5％、「ワイン」27.4％だった。

酒が職場の人間関係やコミュニケーションを円滑にする「飲みにケーション」の効果については、4対6で否定的な意見が優勢だった。

