食品値上げ9月は調味料、菓子など1422品目―帝国データ : 通年の値上げ数は2万品目突破

Japan Data

スーパーにいくたびに、「え？また値上げ？」「容量が減っている！」とショックを受ける。帝国データバンクの調査で、2025年通年の食料品値上げは2万品目を突破した。

帝国データバンクの食品主要195社を対象とした調査で、2025年9月に予定されている飲食料品値上げは1422品目となった。今年に入って9カ月連続で値上げ品目数が前年同月を上回っている。

食品分野別では、マヨネーズ、ソースなどを中心とした「調味料」427品目が最も多く、冷凍食品や水産練り製品などの「加工食品」338品目、「菓子」291品目が続いた。いずれも原材料費の高騰に加え、物流費や人件費、包装材料費のコスト転嫁を理由としている。具体的にはキユーピーが家庭用マヨネーズやドレッシングなど計66品目、Jオイルミルズがキャノーラ油など家庭用油脂製品全般、森永製菓がチョコレート「ダース」など菓子類中心に54品目などの値上げを発表している。

現時点で判明している2025年通年の値上げ品目数は累計2万34品目に上 る。2万品目の大台を超えるのは2年ぶり。

帝国データバンクでは、「物流費や賃上げによる労務費など、粘着性が高く、国内の経済情勢に起因した圧力が強まっている」と分析、 飲食料品における値上げが長期化、恒常化する可能性が高いと予想している。 【資料】

バナー写真 : 時事