〈縮むニッポン〉上半期出生数は過去最少の33.9万人―厚労省 : 死亡数83.6万人で人口減加速

今年上半期の出生数は33.9万人と4年連続で40万人を下回った。少子化が止まらない！

厚生労働省が発表した人口動態統計（速報値）によると、2025年1～6月に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年同期比3.1％（1万794人）減の33万9280人だった。40万人を下回るのは4年連続で、上半期としての過去最低を更新した。

一方、死亡数は3.1％増の83万6818人。死亡数から出生数を引いた自然減は49万7538人で人口減に拍車がかかっている。また、出生数の先行指標となる婚姻数は4.0%減の23万8561組で、さらなる先細りが懸念される。

通年の出生数は2022年に初めて80万人を割り、24年には68万6061人と70万を割り込み、9年連続で過去最少を更新。速報は、国内在住の外国人や海外にいる日本人が含まれる。今後公表される確定数は、日本に住む日本人だけが対象で、速報より少なくなる傾向がある。

日本の人口動態（上半期）

2025年 2024年 出生数（人） 33万9280 35万0074 死亡数（人） 83万6818 81万1819 自然増減（人） ▲49万7538 ▲46万1745 婚姻数（件） 23万8561 24万8513 離婚数（件） 9万3755 9万7811

厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成

