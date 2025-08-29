〈縮むニッポン〉上半期出生数は過去最少の33.9万人―厚労省 : 死亡数83.6万人で人口減加速

〈縮むニッポン〉上半期出生数は過去最少の33.9万人―厚労省 : 死亡数83.6万人で人口減加速社会 政治・外交
今年上半期の出生数は33.9万人と4年連続で40万人を下回った。少子化が止まらない！
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
厚生労働省が発表した人口動態統計（速報値）によると、2025年1～6月に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年同期比3.1％（1万794人）減の33万9280人だった。40万人を下回るのは4年連続で、上半期としての過去最低を更新した。
一方、死亡数は3.1％増の83万6818人。死亡数から出生数を引いた自然減は49万7538人で人口減に拍車がかかっている。また、出生数の先行指標となる婚姻数は4.0%減の23万8561組で、さらなる先細りが懸念される。
通年の出生数は2022年に初めて80万人を割り、24年には68万6061人と70万を割り込み、9年連続で過去最少を更新。速報は、国内在住の外国人や海外にいる日本人が含まれる。今後公表される確定数は、日本に住む日本人だけが対象で、速報より少なくなる傾向がある。
日本の人口動態（上半期）
|2025年
|2024年
|出生数（人）
|33万9280
|35万0074
|死亡数（人）
|83万6818
|81万1819
|自然増減（人）
|▲49万7538
|▲46万1745
|婚姻数（件）
|23万8561
|24万8513
|離婚数（件）
|9万3755
|9万7811
厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成
【資料】
- 厚生労働省「人口動態統計速報（2025年6月分）」
バナー写真 : PIXTA