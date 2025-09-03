Japan Data

残暑の影響、紅葉は平年よりも遅め―日本気象 : 東京はイチョウ・モミジとも11月下旬見頃

9月に入ってもうだるような暑さが続き、まだまだ秋は通し。残暑の影響で紅葉の見頃は少し遅めになるという。
北から南へ、山間部から平野へ

秋から冬へと季節が移りかわる頃、木々は葉を落とす前に鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれる。温かい地方から北上する桜前線とは反対に、紅葉前線は北日本から徐々に南下、標高の高い山間部から平野の都市部へと降りてくる。

日本気象株式会社（本社大阪）の紅葉予想（9月2日発表）によると、2025年秋は全国的にやや高めの気温が予想されるため、紅葉・黄葉の見ごろ時期は平年並みか平年よりやや遅くなる見込み。

〈黄葉 / イチョウ〉

黄金色に輝くイチョウは街路樹や公園に植樹されたものが多く、“都会の秋” を象徴する光景。公園や並木道が黄色いじゅうたんで埋め尽くされるのは東北以南では11月中・下旬以降となる。

黄葉予想
出所 : 日本気象

2025年の主な都市の黄葉見頃予想日

都市 黄葉予想日 平年差（日）
札幌 11月6日 平年並み（＋2）
青森 11月6日 平年並み（＋4）
仙台 11月29日 平年並み（＋6）
東京 11月26日 平年並み（＋3）
金沢 11月11日 平年並み（＋1）
長野 11月15日 平年並み（＋5）
名古屋 11月18日 平年並み（0）
京都 11月28日 平年並み（＋4）
大阪 11月24日 平年並み（＋2）
和歌山 11月27日 平年並み（＋4）
広島 11月21日 平年並み（＋6）
高知 11月17日 平年並み（＋2）
福岡 11月28日 遅い（＋8）
鹿児島 11月28日 平年並み（＋3）

〈紅葉 / モミジ〉

モミジが赤く色づくのは、イチョウよりも少し遅めになるのが一般的。残暑の影響による平年差がイチョウよりも大きめの地点が多く、札幌や長野など一部地域では10日以上、遅い紅葉が予想されている。

紅葉予想
出所 : 日本気象

2025年の主な都市の紅葉見頃予想日

都市 紅葉予想日 平年差（日）
札幌 11月7日 遅い（＋10）
青森 11月14日 平年並み（＋1）
仙台 11月26日 平年並み（＋5）
東京 11月30日 平年並み（＋2）
金沢 11月30日 平年並み（＋6）
長野 11月23日 遅い（＋11）
名古屋 12月3日 平年並み（＋5）
京都 12月12日 遅い（＋7）
大阪 12月4日 平年並み（＋3）
和歌山 12月13日 遅い（＋7）
広島 11月28日 平年並み（＋6）
高知 12月10日 遅い（＋8）
福岡 12月9日 遅い（＋8）
鹿児島 12月12日 平年並（-3）

【資料】

バナー写真 : 愛知県豊田市「香嵐渓」（時事）

