2025年9月6日時点の皇室の構成と16人の方の誕生日・お印などをまとめた。

皇室は天皇陛下と上皇さま、皇族方の合わせて16人で構成されている。

上皇后ご夫妻の孫世代（下図の右列）は、天皇皇后両陛下の長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまと、悠仁さまの3人。2024年9月に成年になられた悠仁さまが最年少。



皇位継承順位は、皇嗣の秋篠宮さまが1位、悠仁さまが第2位で、上皇さまの弟で89歳の常陸宮さまが3位。

上皇さま お名前 : 明仁（あきひと） 誕生日 : 1933年12月23日 91歳 お印: 榮（えい） 草花が盛んに茂る様子 2019年4月30日ご退位 上皇后さま お名前 : 美智子（みちこ） 誕生日 : 1934年10月20日 90歳 お印 : 白樺 上皇さまと出会った軽井沢にちなんだ 天皇陛下 お名前 : 徳仁（なるひと） 誕生日 1960年2月23日 65歳 お印 : 梓（あずさ） 国連「水と衛生に関する諮問委員会」名誉総裁 皇后陛下 お名前 : 雅子 誕生日 : 1963年12月9日 61歳 お印 : ハマナス 日本赤十字社名誉総裁 愛子さま 誕生日 : 2001年12月1日 23歳 お印 : ゴヨウツツジ 「純白の花のような純真な心を持った子どもに育って欲しい」との願いが込められている 日本赤十字社常勤嘱託職員 秋篠宮皇嗣さま お名前 : 文仁（ふみひと） 誕生日 : 1965年11月30日 59歳 お印 : 栂（つが）マツ科の常緑針葉樹 山階鳥類研究所総裁 / 日本動物園水族館協会総裁 秋篠宮妃紀子さま 誕生日1966年9月11日 58歳 お印 : 檜扇菖蒲（ひおうぎあやめ） 結核予防会総裁 / 恩賜財団母子愛育会総裁 佳子さま 誕生日 : 1994年12月29日 30歳 お印 : ゆうな ハイビスカスの一種「オオハマボウ」の沖縄地方の呼称 悠仁さま 誕生日 2006年9月6日 19歳 お印 : 高野槇（こうやまき）日本固有の常緑高木 「大きく、まっすぐに育って欲しい」との願いが込められている 筑波大学 1年生 常陸宮さま お名前 : 正仁（まさひと） 誕生日 : 1935年11月28日 89歳 お印 : 黄心樹（おがたま） 日本鳥類保護連盟総裁 / 発明協会総裁 常陸宮妃華子さま 誕生日 : 1940年7月19日 85歳 お印 : 石南花（しゃくなげ） 日本いけばな芸術協会名誉総裁 / 日本動物福祉協会名誉総裁 寛仁親王妃信子さま 誕生日 : 1955年4月9日 70歳 お印 : 花桃 東京慈恵会総裁 / 日本ばら会名誉総裁 彬子（あきこ）さま 誕生日 : 1981年12月20日 43歳 お印 : 雪 哲学博士（オックスフォード大学） / 京都産業大日本文化研究所研究員 / トルコ協会総裁 瑶子さま 誕生日 : 1983年10月25日 41歳 お印 : 星 国際ユニヴァーサルデザイン協議会総裁 高円宮妃久子さま 誕生日 : 1953年7月10日 72歳 お印 : 扇 日本グラススキー協会総裁 / 日本アマチュアオーケストラ連盟総裁 承子（つぐこ）さま 誕生日 : 1986年3月8日 39歳 お印 : 萩 日本ユニセフ協会勤務 / 日本アーチェリー連盟名誉総裁 / 日本スカッシュ協会 名誉総裁 【資料】

