Japan Data

皇室の構成

皇室 政治・外交

2025年9月6日時点の皇室の構成と16人の方の誕生日・お印などをまとめた。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

皇室は天皇陛下と上皇さま、皇族方の合わせて16人で構成されている。

上皇后ご夫妻の孫世代（下図の右列）は、天皇皇后両陛下の長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまと、悠仁さまの3人。2024年9月に成年になられた悠仁さまが最年少。

皇位継承順位は、皇嗣の秋篠宮さまが1位、悠仁さまが第2位で、上皇さまの弟で89歳の常陸宮さまが3位。

皇室の構成（2025年9月6日時点）

上皇さま

 お名前 : 明仁（あきひと）

 誕生日 : 1933年12月23日　91歳

 お印: 榮（えい）　草花が盛んに茂る様子

 2019年4月30日ご退位

上皇后さま

お名前 : 美智子（みちこ）

誕生日 : 1934年10月20日  90歳

お印 : 白樺   上皇さまと出会った軽井沢にちなんだ

天皇陛下

お名前 : 徳仁（なるひと）

誕生日　1960年2月23日  65歳

お印 : 梓（あずさ）　

国連「水と衛生に関する諮問委員会」名誉総裁 

皇后陛下

お名前 : 雅子

誕生日 : 1963年12月9日  61歳

お印 : ハマナス

日本赤十字社名誉総裁 

愛子さま

誕生日 : 2001年12月1日   23歳

お印 : ゴヨウツツジ 「純白の花のような純真な心を持った子どもに育って欲しい」との願いが込められている

日本赤十字社常勤嘱託職員

秋篠宮皇嗣さま　

お名前 : 文仁（ふみひと）

誕生日 : 1965年11月30日  59歳

お印 : 栂（つが）マツ科の常緑針葉樹

山階鳥類研究所総裁 / 日本動物園水族館協会総裁 

秋篠宮妃紀子さま

誕生日1966年9月11日   58歳

お印 : 檜扇菖蒲（ひおうぎあやめ）

結核予防会総裁 / 恩賜財団母子愛育会総裁  

佳子さま

誕生日 : 1994年12月29日  30歳

お印 : ゆうな　ハイビスカスの一種「オオハマボウ」の沖縄地方の呼称 

悠仁さま

誕生日　2006年9月6日  19歳

お印 : 高野槇（こうやまき）日本固有の常緑高木 「大きく、まっすぐに育って欲しい」との願いが込められている

 筑波大学 1年生　  

常陸宮さま

 お名前 : 正仁（まさひと）

 誕生日 : 1935年11月28日　89歳

お印 : 黄心樹（おがたま）

日本鳥類保護連盟総裁 / 発明協会総裁

常陸宮妃華子さま

 誕生日 : 1940年7月19日　85歳

お印 : 石南花（しゃくなげ）

日本いけばな芸術協会名誉総裁 / 日本動物福祉協会名誉総裁  

寛仁親王妃信子さま

誕生日 : 1955年4月9日　70歳　

お印 : 花桃

東京慈恵会総裁 / 日本ばら会名誉総裁 

彬子（あきこ）さま

誕生日 : 1981年12月20日　43歳

お印 : 雪

哲学博士（オックスフォード大学）　 / 京都産業大日本文化研究所研究員 / トルコ協会総裁 

瑶子さま

誕生日 : 1983年10月25日  41歳　 　

お印  : 星

国際ユニヴァーサルデザイン協議会総裁 

高円宮妃久子さま

誕生日 : 1953年7月10日  72歳  

お印 : 扇

日本グラススキー協会総裁 / 日本アマチュアオーケストラ連盟総裁 

承子（つぐこ）さま

誕生日 : 1986年3月8日　39歳

お印 : 萩

日本ユニセフ協会勤務 / 日本アーチェリー連盟名誉総裁 / 日本スカッシュ協会　名誉総裁 

【資料】

バナー写真 : 時事

皇室 天皇 皇族 皇位継承 愛子さま 悠仁さま 秋篠宮さま