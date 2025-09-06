皇室の構成皇室 政治・外交
皇室は天皇陛下と上皇さま、皇族方の合わせて16人で構成されている。
上皇后ご夫妻の孫世代（下図の右列）は、天皇皇后両陛下の長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまと、悠仁さまの3人。2024年9月に成年になられた悠仁さまが最年少。
皇位継承順位は、皇嗣の秋篠宮さまが1位、悠仁さまが第2位で、上皇さまの弟で89歳の常陸宮さまが3位。
上皇さま
お名前 : 明仁（あきひと）
誕生日 : 1933年12月23日 91歳
お印: 榮（えい） 草花が盛んに茂る様子
2019年4月30日ご退位
上皇后さま
お名前 : 美智子（みちこ）
誕生日 : 1934年10月20日 90歳
お印 : 白樺 上皇さまと出会った軽井沢にちなんだ
天皇陛下
お名前 : 徳仁（なるひと）
誕生日 1960年2月23日 65歳
お印 : 梓（あずさ）
国連「水と衛生に関する諮問委員会」名誉総裁
皇后陛下
お名前 : 雅子
誕生日 : 1963年12月9日 61歳
お印 : ハマナス
日本赤十字社名誉総裁
愛子さま
誕生日 : 2001年12月1日 23歳
お印 : ゴヨウツツジ 「純白の花のような純真な心を持った子どもに育って欲しい」との願いが込められている
日本赤十字社常勤嘱託職員
秋篠宮皇嗣さま
お名前 : 文仁（ふみひと）
誕生日 : 1965年11月30日 59歳
お印 : 栂（つが）マツ科の常緑針葉樹
山階鳥類研究所総裁 / 日本動物園水族館協会総裁
秋篠宮妃紀子さま
誕生日1966年9月11日 58歳
お印 : 檜扇菖蒲（ひおうぎあやめ）
結核予防会総裁 / 恩賜財団母子愛育会総裁
佳子さま
誕生日 : 1994年12月29日 30歳
お印 : ゆうな ハイビスカスの一種「オオハマボウ」の沖縄地方の呼称
悠仁さま
誕生日 2006年9月6日 19歳
お印 : 高野槇（こうやまき）日本固有の常緑高木 「大きく、まっすぐに育って欲しい」との願いが込められている
筑波大学 1年生
常陸宮さま
お名前 : 正仁（まさひと）
誕生日 : 1935年11月28日 89歳
お印 : 黄心樹（おがたま）
日本鳥類保護連盟総裁 / 発明協会総裁
常陸宮妃華子さま
誕生日 : 1940年7月19日 85歳
お印 : 石南花（しゃくなげ）
日本いけばな芸術協会名誉総裁 / 日本動物福祉協会名誉総裁
寛仁親王妃信子さま
誕生日 : 1955年4月9日 70歳
お印 : 花桃
東京慈恵会総裁 / 日本ばら会名誉総裁
彬子（あきこ）さま
誕生日 : 1981年12月20日 43歳
お印 : 雪
哲学博士（オックスフォード大学） / 京都産業大日本文化研究所研究員 / トルコ協会総裁
瑶子さま
誕生日 : 1983年10月25日 41歳
お印 : 星
国際ユニヴァーサルデザイン協議会総裁
高円宮妃久子さま
誕生日 : 1953年7月10日 72歳
お印 : 扇
日本グラススキー協会総裁 / 日本アマチュアオーケストラ連盟総裁
承子（つぐこ）さま
誕生日 : 1986年3月8日 39歳
お印 : 萩
日本ユニセフ協会勤務 / 日本アーチェリー連盟名誉総裁 / 日本スカッシュ協会 名誉総裁
【資料】
- 宮内庁「皇室の方々について」
バナー写真 : 時事