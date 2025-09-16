【お墓】新規取得は5割　墓石の平均購入額169.5万円

Japan Data

今春お墓を購入した人へのアンケート調査で、墓地と墓石を新規で同時に買ったのは全体の5割だった。シンプルな洋型墓石の人気が高まっている。

シンプルな洋型が人気上昇

アンケート調査は、全国約150社の石材店で組織する「一般社団法人 全国優良石材店の会」（東京）が2025年3～5月にインターネットを通じて実施した。有効回答数は818人。

墓地と墓石を同時に新規購入した人は51.0％、すでに所有している既存墓地での墓石建立は46.1％だった。新規、既存以外で、自宅敷地などの「その他」は2.9%。



左は和型墓石、右は洋型墓石。いずれもコンピューターグラフィック（提供：一般社団法人全国優良石材店の会）

建てたお墓の形は、「シンプルな洋型」が最多で、16年比9.4ポイント増の51.6％だった。「伝統的な和型」は同9.7ポイント減の28.5％となった。地域的な傾向では、洋型は東日本、和型は西日本で多くなっている。

墓地取得費用を除いた墓石の購入額は、「150万円以上200万円未満」が最も多く20.3％。「200万円以上300万円未満」が18.7％で続いた。墓石の平均購入価格は169万5000円で、前年比で1万5000円下がった。この4年間は170万円前後で推移している。

【資料】

一般社団法人 全国優良石材店の会「 2025年お墓購入者アンケート調査」

バナー写真：PIXTA