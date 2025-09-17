訪日外国人、8月として初の300万人超え―政府観光局 : 台湾、スペインは単月過去最高更新

Japan Data

災害級の暑さにも関わらず、8月として過去最高の訪日客を記録！

前年同月比16.9%の大幅増

日本政府観光局が発表した2025年8月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比16.9%増の342万8000人で、8月として過去最高を記録した。東アジアや欧・米などを中心にスクールホリデーに合わせた訪日客が増加した。単月で300万人超えは11カ月連続。

8月の国・地域別の上位は、中国101万8600人（前年同月比36.5%増）、韓国66万900人（同8.4%増）、台湾62万700人（同10.0%増）、香港22万6100人（同8.3%減）、米国19万4500人（同11.7%増）など。

主要23市場のうち台湾とスペインが単月過去最高を更新したほか、米国・フランス・英国インドネシアなど18市場で8月としての過去最高を更新した。一方、日本で大災害が発生するとの根拠なき情報がSNSなどで拡散されていた香港からの訪日客は5月から4カ月連続で前年同月比マイナスとなった。

バナー写真：訪日客でにぎわう京都