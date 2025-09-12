100歳以上が9万9763人―厚生労働省 : 55年連続増加、女性が88％を占める

100歳以上が9万9763人―厚生労働省 : 55年連続増加、女性が88％を占める健康・医療 暮らし
1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、間もなく10万人にとうたつしようとしている。人生100年時代がリアルに感じられる今日この頃。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2025年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より4644人増加し、9万9763人となった。100歳以上人口の増加は55年連続。圧倒的に女性が多く、全体の88.0%を占めた。1973年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈さんも今年3月に百寿者の仲間入りをした。
国内最高齢は女性が114歳の賀川滋子さん（奈良県大和郡山市）で、男性は111歳の水野清隆さん（静岡県磐田市）。
老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。
都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の168.69人、最も少ないのは埼玉県の48.50人で3.5倍近い開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。
人口10万人あたりの100歳以上人口
多い県
|島根県
|168.69
|高知県
|157.16
|鳥取県
|144.63
|鹿児島県
|136.49
|長野県
|133.92
少ない県
|埼玉県
|48.50
|愛知県
|53.00
|大阪府
|55.44
|千葉県
|57.27
|東京都
|57.48
厚生労働省発表のデータを基に編集部作成
【資料】
- 厚生労働省「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について」
バナー写真 : PIXTA