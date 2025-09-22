【学校教育のデジタル化】「授業・宿題で動画見る」が7割

【学校教育のデジタル化】「授業・宿題で動画見る」が7割社会 教育
全国の小学4年生～中学3年生を対象にアンケート調査をしたところ、「授業・宿題で動画を見る」が7割となるなど、学校教育においてデジタル化が進んでいる様子がうかがえた。
「手書き」より「キーボード入力」
調査は公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関「こども研究所」が2025年7月、インターネットを通じて実施した。有効回答は1200人。
通っている学校、クラスでのデジタル化の状況を尋ねたところ、68.7％が「授業・宿題で動画を見る」と回答。「宿題をタブレットで提出」（62.7％）、「クラスの連絡がオンライン」（60.3％）などが続いた。
文章を書く際のツールに関する質問では、43.8％が「どちらかといえばキーボード入力がいい」と答え、「手書き派」の30.8％を上回った。
一方、教科書を巡っては、デジタル派34.8％に対して紙派が39.9％と多くなった。
【資料】
- 公益財団法人博報堂教育財団こども研究所「トピックス調査 学校のこと、どう思う？ 第２弾」
バナー写真：PIXTA