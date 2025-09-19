親が認知症になったら…いちばんの不安は「お金」！でも「話し合えていない」が7割

Japan Data

老いていく親に、なかなか切り出しにくいけれど、いよいよ…となったときでは遅いかも。不安は多くとも、備えあれば憂いなし。

老人ホーム・高齢者住宅検索サイトを運営するLIFULL senior（東京都千代田区）は8月、認知症の家族を介護した経験がない20～60代の男女882人を対象に、親が認知症になった場合の不安と備えについて意識調査を行った。

不安の内容は「治療や介護の費用」が最多で約35％、次いで「意思疎通」「自分のストレス」がそれぞれ約29％。「特にない」とした人は約16％で、多くの人が不安を抱えている。

世代ごとの回答状況を見ると、「若年層（20～30代）」は「60代以上」と比べて不安を感じている人の割合が高かった。特に「仕事・生活と介護の両立」は、60代以上の人が約15％に対して若年層は約30％とダブルスコア。「自分のストレス」「意思疎通」「治療や介護の費用」などの項目で、世代間ギャップが大きかった。

「自宅か施設か」は一大テーマ

認知症になった場合を想定して、親と話し合ったことが「ある」「軽くならある」人は計27％。不安のある人は多いにもかかわらず、7割が話し合えていない。

話し合った内容は、「住まい」が約53％とトップ。親が認知症になったとき、「自宅で暮らすか、施設に入居するか」は大きな関心事だ。

また、親が認知症で施設入居を検討するとなったとき、不安なことは「金銭的余裕（約37％）」がトップだった。介護は先の見通しが立ちづらく、お金の心配が尽きない。親が元気なうちに、望ましい介護の形や費用の捻出方法などを相談しておこう。

【資料】

LIFULL senior「 親が認知症になった場合の不安と備えに関する意識調査」

