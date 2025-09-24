夏の山岳遭難：25年は過去最多の808件、917人　死者・行方不明者は54人―警察庁まとめ

Japan Data

2025年夏の山の遭難・事故は件数・遭難者数ともに2年ぶりに増加し、過去最多となった。

警察庁がまとめた2025年7～8月の全国の山岳遭難件数は、前年同期比148件増の808件、。遭難者は同181人増の917人だった。死者・行方不明者は2人増の54人。昨年は遭難件数、遭難者ともに前年比微減だったが、今年はいずれも統計が残る1968年以降で最多だった最多を記録した。

都道府県別では長野が最多の143件で、富山90件、山梨51件と続く。遭難者917人を年齢別にみると、60代が199人（21.7％）と最も多く、次いで50代が190人（20.7％）、70代が166人（18.1％）だった。

遭難原因のトップは「転倒」

遭難の原因トップは「転倒」で、遭難者全体の23.6％。次いで「道迷い」18.6％、「病気」が15.5％など。

一方、7～8月の水難事故発生件数は、前年同期比42件減の446件だった。水難者は同66人減の535人。うち死者・行方不明者は1人減の241人で、中学生以下の子どもは15人。件数、水難者数ともに近年の発生状況は概ね横ばいで推移している。

水難者535人を発生場所別にみると、海が288人（53.8％）、河川が187人（35.0％）。死者・行方不明者241人を発生場所別にみると、海が前年同期比3人減の114人、河川が6人増の94人だった。

