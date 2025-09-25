高校生・大学生「週1以上マンガを読む」半数―LINEリサーチ : ハマっているマンガは「鬼滅の刃」

Japan Data

「鬼滅の刃」強し！女性・男性問わず支持されているのはさすが。「映画を見て再読したくなった」人も多いようだ。

LINEリサーチが8月上旬に全国の15～25歳の学生を対象に実施した調査で、マンガ・コミック・マンガ雑誌など、紙の本や電子書籍すをべて含めて、「週1日以上」マンガを読んでいる高校生は51％、大学生（院生含む）は49％だった。ほぼ半数の学生が週1日以上マンガに接している一方で、「全く読まない」は、高校生19％、大学生22％。

マンガを読む人が、「新作と出会う」のは高校生42％、大学生50％でいずれも「マンガアプリ」が最多。いまや、マンガもスマホで読む時代だが、高校生では「書店」も33％と意外と健闘。

「ハマっているマンガ」は、高校生は「鬼滅の刃」がトップ。「映画を観てもう一度読み返したくなった」（高1男子）など、映画の大ヒットが影響している面もあるようだ。「仲間との絆、生きてつなぐことの大切さに心打たれた」（高3女子）とメッセージ性の高さも重要な要素となっている。女子高校生2位は、とある大国の宮中を舞台に毒見役の少女が事件を解き明かすく「薬屋のひとりごと」、男子高校生の2位は、青春部活ラブストーリー「アオのハコ」。

女子大学生は「薬屋のひとりごと」、男子大学生は「ONE PIECE」がそれぞれトップ。「鬼滅の刃」は大学生にも人気で、女子2位、男子3位だった。

