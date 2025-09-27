民間平均給与、過去最高477.5万円―国税庁統計 : 業種別トップは「電気・ガス・水道」832万円

民間平均給与、過去最高477.5万円―国税庁統計 : 業種別トップは「電気・ガス・水道」832万円経済・ビジネス 暮らし 社会
2024年の民間平均給与が過去最高を更新した。これまでの最高は1997年の467万円。つまり…30年近く足踏みが続いていたということ！？
国税庁の民間給与実態調査によると、民間企業で働く人が2024年の1年間に得た平均給与は前年比3.9%増の477万5000円だった。増加は4年連続で、1997年の467万円を上回り、統計を始めた1949年以降で最高だった。人手不足による賃金見直しや、最低賃金の引き上げなどが押し上げ要因になっている。
女性は333.2万円（前年比5.5％増）で、男性の586.7万円（同3.2％増）より253.5万円も低く、依然として男女格差は埋まっていない。役員を除く正社員544.9万円と、パート・アルバイトを含む正社員以外206.3万円の差は338.6万円だった。
業種別では「電気・ガス・熱供給・水道」832万円が最も高く、「金融・保険」702万円、「情報通信」660万円が続いた。最も低かったのは「宿泊・飲食サービス」279万円。
正規・非正規、女性・男性の平均給与格差
|正社員
|544.9万円
|正社員以外
|206.3万円
|女性
|333.2万円
|男性
|586.7万円
出所 : 国税庁
【資料】
- 国税庁「民間給与実態統計調査」
バナー写真 : PIXTA