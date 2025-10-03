「健診前に焦って節制」4割！でも、せっかく見直した生活習慣「続かない」が7割

Japan Data

もうすぐ健康診断、食べ過ぎ・飲み過ぎを控えなきゃ…！その場はなんとかしのいでも、終わったらまた元通り。

健康食品を製造・販売する自然食研（大分県豊後高田市）は、日常的に飲酒習慣のある20～60代の男女510人に、健康診断前の健康意識について調査。「肝臓の状態を心配する」人は、「よくする」9.0％と「たまにする」34.0％を合わせると全体の43％に上った。

「健診前に、焦って飲酒習慣や生活習慣を見直そうと意識する」人は「よくする」11.2％と「ややする」32.7％を合わせると43.9％で、日常的に肝臓の状態を心配している人と、ほぼ同じ割合だった。

「意識する」224人の具体的な行動としては「飲酒量を減らす」が66.5％でダントツ。「食生活を整える」47.3％、「水分を多めにとる」36.2％などが続いた。

こうして見直した飲酒・生活習慣だが、健診後は「継続できていない」が69.2％。喉元過ぎればなんとやらで、大半が以前の生活に戻っている。

その理由は「我慢がストレスになる」が57.4％、次いで「モチベーションが続かない」42.6％、「空腹感や誘惑に負ける」31.6％、「仕事や生活が忙しく習慣化が難しい」31.0％、「外食や飲み会、家族の食事など環境に左右されやすい」24.5％など。いろんな事情はあるものの、つい自分に甘くなってしまうようだ。

並行して実施した内科医511人を対象とする調査で「健診前だけ飲酒を控えることが、肝機能の検査結果に影響するか」を尋ねたところ、「強く」39.7％、「ある程度」48.0％で、9割近くの内科医が「一時的に飲酒を控えるだけでも、肝機能の検査数値が改善する」と考えている。

しかしその懸念点として「一時的に良い数値が出て油断する」50.1％、「本来の生活習慣に基づいたデータが得られない」49.7％などが挙げられた。一時しのぎで良い結果を得ても、本人のためにはならない。「普段どおりの生活で健診に臨むべき」という意見が多く見られた。

【資料】

バナー写真：PIXTA