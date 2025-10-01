暮らし変わる10月 ― 負担増の秋！

Japan Data

あれも値上げ、これも値上げ。賃上げした分を食い尽くしてしまうくらいの負担増！？

ペットボトル飲料・加工食品などいろいろ値上げ

帝国データバンクの主要食品195社を対象とした価格改定動向調査で、10月の飲食料品値上げは3024品目に上る。「午後の紅茶」「サントリー天然水」「コカ・コーラ」など500ミリリットルサイズの定番銘柄が軒並みメーカー希望価格で200円台に突入。コメ価格の高止まりで、バックご飯や切り餅なども値上げ。

宅急便値上げ

ヤマト運輸が120サイズ（3辺合計が120センチ以内）から200サイズ（同200センチ以内）の運賃を引き上げ。100サイズ以下は据え置く。

電気・ガス料金値上がり

政府の物価高対策の一環として実施されていた電気・ガス料金の補助が終了し、10月使用分から料金が値上がり。標準家庭の前月比上昇幅は電気が500円前後、都市ガスが200円前後の見通し。

75歳以上の高齢者医療の窓口負担増

75歳以上で一定の所得がある人を対象に、2022年10月に医療費の窓口負担を2割に引き上げた際に設けた激変緩和措置が9月末で終了。10月以降は完全2割負担となる。

ふるさと納税のポイント廃止

ふるさと納税の仲介サイトを通じて寄付した際の特典ポイントを廃止。ポイント還元による利用者争奪戦が激化していたため。

子育て支援策の導入を義務化

3歳以上の未就学児がいる従業員が柔軟な働き方ができるよう、テレワーク、時短勤務などの制度の導入を企業に義務付け。

NHK ONEスタート

NHKのインターネットでの番組配信が必須業務となり、新サービス「NHK ONE」がスタート。専用サイトやアプリを通じ、番組の同時配信や1週間の見逃し配信サービスを受けられるほか、ニュース記事の閲覧や災害情報確認もできる。受信契約が必須。

“外免切り替え” 厳格化

外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」の審査を厳格化。住民票のない外国人観光客などの短期滞在者は手続きができなくなる。交通法規についての「知識確認」の問題数を10問から50問にするなど、試験の難度も上げる。

