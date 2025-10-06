【中途採用】実施企業の理由は「即戦力補充」48％　目立つ人材不足感

Japan Data

企業の人事担当者へのアンケート調査で、中途採用を実施した理由として48.4%が「即戦力の補充」を挙げた。人材の不足感も顕著となっている。

「今後も積極的に」が過半数

人材総合サービスのマイナビ（東京）が2025年7月、インターネットを通じて調査した。対象は中途採用業務を担当する企業の人事担当者で、有効回答数は1600人。

企業が中途採用を実施した理由を複数回答で尋ねたところ、「即戦力の補充」に続いて、「退職者の増加」32.4％、「既存事業の拡大」30.3％などが挙がった。

今後の中途採用の意向は、「積極的になる」が54％で、「消極的になる」7.4％を大きく上回った。業種別で「積極的になる」が最も多かったのは、金融・保険・コンサルティング業で59.1％だった。

また、直近半年間（25年1～6月）における正社員の過不足感は、「余剰を感じる」としたのが27％で、「不足を感じる」は45.8％だった。24年と比べ余剰感はほとんど変わっていないが、不足感は約3ポイント上昇した。

【資料】

