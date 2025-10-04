Japan Data

首相の年齢 : 戦後、最も若くして就任したのは安倍晋三氏52歳

政治・外交 歴史

伊藤博文と聞くと「白いひげのおじいちゃん」を思い浮かべてしまうのは、かつての1000円札のイメージが強いから？　実は若き政治リーダーだった！
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

1885（明治18）年に初代の伊藤博文首相が任命されてから、現在の103代・石破茂首相まで140年の歴史で首相の座に就いた人は65人。

首相就任時の年齢が最も若かったのは、44歳2カ月の伊藤博文氏で、いまだ最年少記録は破られていない。戦後で最も若いのは安倍晋三氏の52歳。

就任時の年齢が若いトップ10

就任時期 就任時の年齢 名前
1885年12月 44歳2カ月 伊藤博文
1937年6月 45歳7カ月 近衛文麿
1888年4月 47歳5カ月 黒田清隆
1889年12月 51歳6カ月 山縣有朋
2006年9月 52歳0カ月 安倍晋三　★
1901年6月 53歳4カ月 桂太郎
1972年7月 54歳2カ月 田中角栄　★
2011年9月 54歳3カ月 野田佳彦　★
1993年8月 55歳6カ月 細川護熙　★
1906年1月 56歳1カ月 西園寺公望
1891年5月 56歳1カ月 松方正義

★は戦後就任

最高齢で就任したのは、太平洋戦争を終戦に導いた鈴木貫太郎首相の77歳。ちなみに、憲政史上唯一の「親子で首相」の福田赳夫氏は71歳11カ月、福田康夫氏は71歳2カ月と共に就任時の年齢が71歳だった。

就任時の年齢が高いトップ10

就任時期 就任時の年齢 名前
1945年4月 77歳3カ月 鈴木貫太郎
1931年12月　 76歳6カ月 犬養毅
1924年1月　 73歳9カ月 清浦奎吾
1932年5月 73歳5カ月 斎藤実
1945年10月 73歳0カ月 幣原喜重郎　★
1956年12月　 72歳2カ月 石橋湛山　★
1991年11月　 72歳0カ月 宮沢喜一　★
1976年12月　 71歳11カ月 福田赳夫　★
1954年12月　 71歳11カ月 鳩山一郎　★
2020年9月　 71歳9カ月 菅義偉　★

★は戦後就任

（時事）
左・福田赳夫氏（時事）、右・福田康夫氏（時事）

【資料】

バナー写真 : 初代首相の伊藤博文氏（国立国会図書館）と戦後最も若くして就任した安倍晋三氏（ロイター）

安倍晋三 内閣 首相 総理 伊藤博文