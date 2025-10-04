首相の年齢 : 戦後、最も若くして就任したのは安倍晋三氏52歳

Japan Data

伊藤博文と聞くと「白いひげのおじいちゃん」を思い浮かべてしまうのは、かつての1000円札のイメージが強いから？ 実は若き政治リーダーだった！

1885（明治18）年に初代の伊藤博文首相が任命されてから、現在の103代・石破茂首相まで140年の歴史で首相の座に就いた人は65人。

首相就任時の年齢が最も若かったのは、44歳2カ月の伊藤博文氏で、いまだ最年少記録は破られていない。戦後で最も若いのは安倍晋三氏の52歳。

就任時の年齢が若いトップ10

就任時期 就任時の年齢 名前 1885年12月 44歳2カ月 伊藤博文 1937年6月 45歳7カ月 近衛文麿 1888年4月 47歳5カ月 黒田清隆 1889年12月 51歳6カ月 山縣有朋 2006年9月 52歳0カ月 安倍晋三 ★ 1901年6月 53歳4カ月 桂太郎 1972年7月 54歳2カ月 田中角栄 ★ 2011年9月 54歳3カ月 野田佳彦 ★ 1993年8月 55歳6カ月 細川護熙 ★ 1906年1月 56歳1カ月 西園寺公望 1891年5月 56歳1カ月 松方正義

★は戦後就任

最高齢で就任したのは、太平洋戦争を終戦に導いた鈴木貫太郎首相の77歳。ちなみに、憲政史上唯一の「親子で首相」の福田赳夫氏は71歳11カ月、福田康夫氏は71歳2カ月と共に就任時の年齢が71歳だった。

就任時の年齢が高いトップ10

就任時期 就任時の年齢 名前 1945年4月 77歳3カ月 鈴木貫太郎 1931年12月 76歳6カ月 犬養毅 1924年1月 73歳9カ月 清浦奎吾 1932年5月 73歳5カ月 斎藤実 1945年10月 73歳0カ月 幣原喜重郎 ★ 1956年12月 72歳2カ月 石橋湛山 ★ 1991年11月 72歳0カ月 宮沢喜一 ★ 1976年12月 71歳11カ月 福田赳夫 ★ 1954年12月 71歳11カ月 鳩山一郎 ★ 2020年9月 71歳9カ月 菅義偉 ★

★は戦後就任



左・福田赳夫氏（時事）、右・福田康夫氏（時事）

バナー写真 : 初代首相の伊藤博文氏（国立国会図書館）と戦後最も若くして就任した安倍晋三氏（ロイター）