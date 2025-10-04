首相の年齢 : 戦後、最も若くして就任したのは安倍晋三氏52歳

首相の年齢 : 戦後、最も若くして就任したのは安倍晋三氏52歳政治・外交 歴史
伊藤博文と聞くと「白いひげのおじいちゃん」を思い浮かべてしまうのは、かつての1000円札のイメージが強いから？ 実は若き政治リーダーだった！
1885（明治18）年に初代の伊藤博文首相が任命されてから、現在の103代・石破茂首相まで140年の歴史で首相の座に就いた人は65人。
首相就任時の年齢が最も若かったのは、44歳2カ月の伊藤博文氏で、いまだ最年少記録は破られていない。戦後で最も若いのは安倍晋三氏の52歳。
就任時の年齢が若いトップ10
|就任時期
|就任時の年齢
|名前
|1885年12月
|44歳2カ月
|伊藤博文
|1937年6月
|45歳7カ月
|近衛文麿
|1888年4月
|47歳5カ月
|黒田清隆
|1889年12月
|51歳6カ月
|山縣有朋
|2006年9月
|52歳0カ月
|安倍晋三 ★
|1901年6月
|53歳4カ月
|桂太郎
|1972年7月
|54歳2カ月
|田中角栄 ★
|2011年9月
|54歳3カ月
|野田佳彦 ★
|1993年8月
|55歳6カ月
|細川護熙 ★
|1906年1月
|56歳1カ月
|西園寺公望
|1891年5月
|56歳1カ月
|松方正義
★は戦後就任
最高齢で就任したのは、太平洋戦争を終戦に導いた鈴木貫太郎首相の77歳。ちなみに、憲政史上唯一の「親子で首相」の福田赳夫氏は71歳11カ月、福田康夫氏は71歳2カ月と共に就任時の年齢が71歳だった。
就任時の年齢が高いトップ10
|就任時期
|就任時の年齢
|名前
|1945年4月
|77歳3カ月
|鈴木貫太郎
|1931年12月
|76歳6カ月
|犬養毅
|1924年1月
|73歳9カ月
|清浦奎吾
|1932年5月
|73歳5カ月
|斎藤実
|1945年10月
|73歳0カ月
|幣原喜重郎 ★
|1956年12月
|72歳2カ月
|石橋湛山 ★
|1991年11月
|72歳0カ月
|宮沢喜一 ★
|1976年12月
|71歳11カ月
|福田赳夫 ★
|1954年12月
|71歳11カ月
|鳩山一郎 ★
|2020年9月
|71歳9カ月
|菅義偉 ★
★は戦後就任
【資料】
- 首相官邸「歴代内閣」
バナー写真 : 初代首相の伊藤博文氏（国立国会図書館）と戦後最も若くして就任した安倍晋三氏（ロイター）