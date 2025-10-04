高市早苗氏 : 総裁の椅子に座るまでのタイムライン

高市早苗氏 : 総裁の椅子に座るまでのタイムライン政治・外交 ジェンダー・性
世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は万年下位グループの日本。政治分野が特に足を引っ張っていたが…自民党結党70年にしてついに女性総裁が誕生した。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
総裁までの歩み
1984年04月 神戸大学経営学部卒業後に松下政経塾に入る
1986年10月 米連邦議会スタッフ
1989年10月 民放テレビのテレビキャスターに
1993年07月 衆院選に無所属で初当選
1994年12月 新進党入り
1996年12月 自民党入り
2003年11月 衆院選落選
2005年09月 衆院選で郵政民営化反対派の「刺客」として出馬、国政復帰
2006年09月 第1次安倍晋三内閣で沖縄・北方担当相として初入閣
2007年8月15日 閣内で唯一、終戦記念日に靖国神社を参拝。本殿に上がり「国務大臣 高市早苗」と記帳
2012年12月 第2次安倍晋三内閣発足。女性として初の政調会長に抜擢。
2014年9月 第2次安倍改造内閣で総務相として入閣
2018年10月 衆院議院運営委員長
2019年09月 2度目の総務相
2021年09月 党総裁選に初出馬し4人中3位
2021年10月 2度目の政調会長
2022年08月 経済安全保障担当相
2024年09月 総裁選初回投票で首位となるが、決選投票で石破茂氏に逆転負け
2025年10月 3回目の総裁選。小泉進次郎氏との決選投票を制し、初の女性総裁となる。
- 生年月日 / 年齢：1961年3月7日 / 64歳
- 出身：奈良県 （奈良県からの総裁輩出は初めて）
- 学歴：神戸大学経営学部
- 国政以前：松下政経塾
- 選挙区 / 当選回数：奈良2区 / 10回（1993年の衆院選に無所属で立候補して初当選。旧新進党などに所属した後、96年に自民党に入党）
- 派閥：無派閥
- プライベート プロ野球・阪神タイガースの熱烈ファン。苦境の際はB’zの『ALONE』を聴いて自らを鼓舞した。「ラーメンをこよなく愛する国会議員の会」メンバーでSNSに自作ラーメンの画像を投稿している。
バナー写真：結党70年目にして初めて女性が総裁の椅子に座った（ロイター）