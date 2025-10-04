Japan Data

高市早苗氏 : 総裁の椅子に座るまでのタイムライン

政治・外交 ジェンダー・性

世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は万年下位グループの日本。政治分野が特に足を引っ張っていたが…自民党結党70年にしてついに女性総裁が誕生した。
総裁までの歩み

1984年04月　神戸大学経営学部卒業後に松下政経塾に入る
1986年10月　米連邦議会スタッフ
1989年10月　民放テレビのテレビキャスターに

1993年07月　衆院選に無所属で初当選

初登院（時事）
初登院でバッチを付けてもらう（時事）

1994年12月　新進党入り
1996年12月　自民党入り
2003年11月　衆院選落選
2005年09月　衆院選で郵政民営化反対派の「刺客」として出馬、国政復帰
2006年09月　第1次安倍晋三内閣で沖縄・北方担当相として初入閣

（ロイター）
（ロイター）

2007年8月15日　閣内で唯一、終戦記念日に靖国神社を参拝。本殿に上がり「国務大臣　高市早苗」と記帳

沖縄・北方担当相　　閣内で唯一8月15日に靖国参拝
閣僚として靖国神社を参拝（ロイター）

　
2012年12月　第2次安倍晋三内閣発足。女性として初の政調会長に抜擢。

政調会長（ロイター）
左から野田聖子総務会長、高村正彦副総裁、安倍晋三総裁、石破茂幹事長、高市早苗政調会長、河村建夫選対委員長（2012年12月25日、ロイター）


2014年9月　第2次安倍改造内閣で総務相として入閣

安部改造内閣
「女性が活躍できる社会」を掲げ女性5人が入閣。中央の安倍晋三首相を囲むように左から小渕優子経済産業相、有村治子女性活躍担当相、松島みどり法相、山谷えり子拉致問題担当相、高市早苗総務相（ロイター）

2018年10月　衆院議院運営委員長
2019年09月　2度目の総務相
2021年09月　党総裁選に初出馬し4人中3位

2021年総裁選に初出馬（ロイター）
2021年総裁選に初出馬（ロイター）

2021年10月　2度目の政調会長
2022年08月　経済安全保障担当相

2024年09月　総裁選初回投票で首位となるが、決選投票で石破茂氏に逆転負け

自民党総裁選2024
2024年の総裁選の決戦投票（時事）

2025年10月　3回目の総裁選。小泉進次郎氏との決選投票を制し、初の女性総裁となる。

決選投票となった小泉進次郎氏と握手
決選投票となった小泉進次郎氏と健闘をたたえ合う（ロイター）

  • 生年月日 / 年齢：1961年3月7日 / 64歳
  • 出身：奈良県　（奈良県からの総裁輩出は初めて）
  • 学歴：神戸大学経営学部
  • 国政以前：松下政経塾
  • 選挙区 / 当選回数：奈良2区 / 10回（1993年の衆院選に無所属で立候補して初当選。旧新進党などに所属した後、96年に自民党に入党）
  • 派閥：無派閥
  • プライベート　プロ野球・阪神タイガースの熱烈ファン。苦境の際はB’zの『ALONE』を聴いて自らを鼓舞した。「ラーメンをこよなく愛する国会議員の会」メンバーでSNSに自作ラーメンの画像を投稿している。

バナー写真：結党70年目にして初めて女性が総裁の椅子に座った（ロイター）

