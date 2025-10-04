高市早苗氏 : 総裁の椅子に座るまでのタイムライン

Japan Data

世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は万年下位グループの日本。政治分野が特に足を引っ張っていたが…自民党結党70年にしてついに女性総裁が誕生した。

総裁までの歩み

1984年04月 神戸大学経営学部卒業後に松下政経塾に入る

1986年10月 米連邦議会スタッフ

1989年10月 民放テレビのテレビキャスターに

1993年07月 衆院選に無所属で初当選



1994年12月 新進党入り

1996年12月 自民党入り

2003年11月 衆院選落選

2005年09月 衆院選で郵政民営化反対派の「刺客」として出馬、国政復帰

2006年09月 第1次安倍晋三内閣で沖縄・北方担当相として初入閣



2007年8月15日 閣内で唯一、終戦記念日に靖国神社を参拝。本殿に上がり「国務大臣 高市早苗」と記帳



2012年12月 第2次安倍晋三内閣発足。女性として初の政調会長に抜擢。



左から野田聖子総務会長、高村正彦副総裁、安倍晋三総裁、石破茂幹事長、高市早苗政調会長、河村建夫選対委員長（2012年12月25日、ロイター）



2014年9月 第2次安倍改造内閣で総務相として入閣



2018年10月 衆院議院運営委員長

2019年09月 2度目の総務相

2021年09月 党総裁選に初出馬し4人中3位



2021年10月 2度目の政調会長

2022年08月 経済安全保障担当相

2024年09月 総裁選初回投票で首位となるが、決選投票で石破茂氏に逆転負け



2025年10月 3回目の総裁選。小泉進次郎氏との決選投票を制し、初の女性総裁となる。



生年月日 / 年齢： 1961年3月7日 / 64歳

1961年3月7日 / 64歳 出身： 奈良県 （奈良県からの総裁輩出は初めて）

奈良県 （奈良県からの総裁輩出は初めて） 学歴： 神戸大学経営学部

神戸大学経営学部 国政以前： 松下政経塾

松下政経塾 選挙区 / 当選回数： 奈良2区 / 10回（1993年の衆院選に無所属で立候補して初当選。旧新進党などに所属した後、96年に自民党に入党）

奈良2区 / 10回（1993年の衆院選に無所属で立候補して初当選。旧新進党などに所属した後、96年に自民党に入党） 派閥： 無派閥

無派閥 プライベート プロ野球・阪神タイガースの熱烈ファン。苦境の際はB’zの『ALONE』を聴いて自らを鼓舞した。「ラーメンをこよなく愛する国会議員の会」メンバーでSNSに自作ラーメンの画像を投稿している。

