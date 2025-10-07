Japan Data

自民党新執行部の顔ぶれ（2025年10月）

自民党の高市早苗新総裁の下での執行部が10月7日発足した。総裁選で支援を受けた麻生派から3人が入り、自らと政治信条の近い保守色の強い布陣とした。

