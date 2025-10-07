自民党新執行部の顔ぶれ（2025年10月）政治・外交 社会
自民党の高市早苗新総裁の下での執行部が10月7日発足した。総裁選で支援を受けた麻生派から3人が入り、自らと政治信条の近い保守色の強い布陣とした。
年齢は2025年10月7日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。
【副総裁】麻生太郎 麻生派
あそう たろう 85歳 / 衆・福岡 / 当選15回
- 外相、党幹事長、首相、財務相、副首相、最高顧問
- 祖父は吉田茂元首相、妻は鈴木俊一幹事長の姉（故・鈴木善幸首相の娘）
- 1976年のモントリオール五輪にクレー射撃で出場
【幹事長】鈴木俊一 麻生派
すずき しゅんいち 72歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選11回
- 全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長、財務相
- 父は元首相の鈴木善幸。姉は麻生太郎副総裁の妻
【総務会長】有村治子 麻生派
ありむら はるこ 55歳 / 参・比例 / 当選5回
- 日本マクドナルド勤務。党女性局長、女性活躍担当相
- 両院議員総会長として、総裁選の前倒し実施の賛否を問う手続きの道を開き、結果的に石破茂首相を退陣に追い込んだ
【政調会長】小林鷹之 旧二階派
こばやし たかゆき 50歳 / 衆・千葉 / 当選5回
- 大蔵（財務）省職員。経済安全保障担当相
- 2024年9月の自民党総裁選に出馬し、1回目の投票で9人のうち5位。今回の総裁選でも1回目の投票で59票と低迷
【選対委員長】 古屋圭司 無派閥
ふるや けいじ 72歳 / 衆・岐阜 / 当選12回
- 保険会社勤務、安倍晋太郎外相秘書官。国家公安委員長、党選対委員長、衆院議員運営委員長
- 郵政民営化に反対し、05年衆院選では党公認を得られずに無所属で出馬。その後、復党
- 総裁選で高市氏の推薦人代表
バナー写真：（左から）古屋圭司選対委員長、有村治子総務会長、麻生太郎副総裁、高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長、小林鷹之政調会長（10月7日、自民党本部）（時事）