“鶏から” 最強！5年連続でおかずトップに君臨 ―ニチレイフーズ調査 : 好きな部位はやっぱり…

Japan Data

揚げたてアツアツの 鶏のから揚げの魅力に抵抗できる人がどれほどいるだろうか？ 香ばしい匂いが周囲に充満し、サクッとした衣をかむと、ジュワっと肉汁がしたたる。ああ、早く食べたい！

ニチレイフーズ（東京・中央区）が全国1万4000人を対象に実施した大規模アンケート調査で、「鶏のから揚げ」が好きなおかずのナンバーワンとなった。

調査は8月にインターネットを通じて実施。30品目のおかずを提示して、好きなものを選択（いくつでも選択可）してもらったところ、全体の67.4%が「鶏のから揚げ」を選んだ。「ハンバーグ」「ギョーザ」「焼肉」が64%台で続いた。

「鶏のから揚げ」がトップになったのは5年連続。「国民食」といってもいいほど、愛されている。

1カ月に1回以上「鶏のから揚げ」を食べるルートを聞いたところ、「総菜」 42.8％が最多。「手作り」36.8％、「冷凍食品」27.6％、「コンビニ」20.3％と続いた。

鶏のから揚げで好きな部位は「モモ」が82.9%で圧勝。性別でみると、モモは女性、ムネは男性の支持率が高い傾向にあったという。

【資料】

バナー写真 : PIXTA