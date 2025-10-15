教員の勤務時間：OECD調査で日本は最長　中学校が週55時間、小学校が52時間

Japan Data

経済協力開発機構（OECD）がこのほど結果を公表した2024年「国際教員指導環境調査」によると、日本の教員（常勤）の勤務時間は最も長く、中学校で週55.1時間、小学校で週52.1時間だった。

調査は原則5年に1回実施し、OECD加盟国を中心に教員や学校の環境を調べている。今回は4回目で、コロナ禍の影響で6年ぶりの実施となった。

文部科学省によると、1週間の勤務時間は今回、前回調査に比べて小中学校いずれも4時間ほど短くなった。しかし、国際平均（中学校はOECD平均、小学校は参加国平均）より、中学は14.1時間、小学校は11.7時間も長かった。

課外活動、事務作業が長い日本

下図は、日本の中学教員（常勤）とOECD平均で、仕事の種類とそれにかかっている時間を比較したもの。授業時間を見ると、日本は17.8時間で国際平均（22.7時間）よりも短い。一方で授業準備8.2時間（国際平均7.4時間）、部活などの課外活動5.6時間（同1.7時間）、書類作成などの事務業務5.2時間（同3.0時間）など、授業以外の仕事にかかる時間が長い。

同調査では人工知能（AI）を授業などで使用する状況について、日本は過去1年間で教員の17％が「使用した」と回答、これはOECD平均（36％）より低く、調査参加国の中でもフランス（14％）に次いで2番目に低かった。

調査では、各国・地域の教員にAIの教育の場での使用についての考え方も細かく質問している。文部科学省は「日本の教員は、児童・生徒の個別サポートや事務的業務の自動化などにAIが役立つと考えている割合が高い。一方、AIが児童・生徒の偏った見方を増大させると考える割合も国際平均より高い」としている。

【資料】

バナー写真：PIXTA