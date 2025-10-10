食品値上げ、もう限界！8割以上が「強い負担感」特売・見切り品で生活防衛

Japan Data

「食欲の秋」だというのに新米も買えず、見切り品や訳あり品に手が伸びる…この物価高、早くどうにかして！

買い物アプリを運営するカウシェ（東京都渋谷区）が2025年9月下旬、全国のユーザー1053人を対象に、物価上昇に関する意識調査を実施。値上げで「家計への負担を感じる」人は「とても」81.6％と「多少」17.7％を合わせると99％超と、ほぼ全員だった。

最も値上げの影響を感じるのは「コメ」が63.8％でトップ。次いで「野菜」14.6％、以下「菓子・飲料」「肉」「魚介」の順だった。収束しない“令和のコメ騒動”に加え、酷暑の影響もあり、農作物の高値が食卓を直撃している。

家計のやりくりで最も削ったのは「食費・外食」47％、次に「趣味・レジャー」30.1％。この2項目で8割近くを占め、「まずは削りやすいところから」といった心理がうかがえる。

生活行動の変化としては、「まとめ買い・特売を意識」57.5％を筆頭に、「賞味期限間近の商品を購入」、「規格外の野菜や訳あり品を購入」など、価格選好を強めている。

回答者からは「給料が増えないのに、もう何を節約すればいいのか分からない」「子どものお菓子を我慢させている」など切実な声も上がり、負担感は極限に近づいている。

