訪日外国人、市場最速で3000万人を突破―政府観光局 : 9月単月として過去最高の326万人

Japan Data

2024年よりも1カ月早く、訪日客3000万人を突破。円安メリットをおう歌するツーリストの皆さんがうらやましい！

夏休み明けても訪日需要堅調

日本政府観光局が発表した2025年9月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比13.7%増の326万6800人で、9月としては初めて300万人を超え、同月過去最高を更新した。単月で300万人超えは12カ月連続。また、9月までの累計は3165万500人となり、過去最速で3000万人を突破した。

夏場のスクールホリデーの直後にあたる9月は、本来であれば旅行者数が落ち着くところだが、円安の影響もあり、訪日旅行人気は継続している。主要23市場のうち、台湾、米国、ドイツなど18市場で9月として過去最高を更新。中東地域は単月として過去最高を更新した。一方、「7月に日本で大災害が発生する」との根拠なき情報がSNSなどで拡散された香港からの訪日客は5月から5カ月連続で前年同月比マイナスとなった。

国・地域別の上位は、中国77万5500人（前年同月比18.9%増）、韓国67万500人（同2.1%増）、台湾52万7000人（同12.0%増）、米国22万4700人（同17.1%増）など。

【資料】

バナー写真：PIXTA