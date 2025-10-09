Japan Data

世界大学ランキング : 東大は順位を2つアップの26位、京大61位に後退

タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大、早稲田大の3校が501-1000位に入った。
英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2026年版で、日本の大学で最上位は東京大学の26位だった。前年の28位から2つ順位を上げた。2番手は61位（前年55位）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、103位東北大学（前年120位）、151位大阪大学（前年162位）。

1位はオックスフォード大（英国）で10年連続。2位マサチューセッツ工科大学（米国）、3位プリンストン大学（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。

日本の大学で1000位以内に入ったのは16校で、このうち私立大学は順天堂大学、慶応大学、早稲田大学の3校。

THE 世界大学ランキング2026

順位（前年順位） 大学名 国・地域
1（1） オックスフォード大学 英国
2（3） マサチューセッツ工科大学 米国
3（4） プリンストン大学 米国
3（5） ケンブリッジ大学 英国
5（3） ハーバード大学 英国
5（6） スタンフォード大学 米国
7（7） カリフォルニア工科大学 米国
8（9） インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国
9（8） カリフォルニア大学・バークレー校 米国
10（10） エール大学 米国
12（12） 清華大学 中国
13（13） 北京大学 中国
17（17） シンガポール国立大学 シンガポール
26（28） 東京大学 日本
31（30） ナンヤン工科大学 シンガポール
61（55） 京都大学 日本

出所 : Times Higher Education World University Rankings

THEは世界115カ国・地域の2191大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際性の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。

日本の大学のランキング一覧

26位 : 東京大学
61位 : 京都大学
103位 : 東北大学
151位 : 大阪大学
201-250位 : 名古屋大学
301-350位 : 東京科学大学、九州大学
351-400位 : 北海道大学、筑波大学
501-600位 : 順天堂大学
601-800位 : 広島大学、慶応大学、神戸大学、会津大学
801-1000位 : 和歌山県立医科大学、早稲田大学

