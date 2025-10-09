世界大学ランキング : 東大は順位を2つアップの26位、京大61位に後退

世界大学ランキング : 東大は順位を2つアップの26位、京大61位に後退教育 経済・ビジネス 科学
タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大、早稲田大の3校が501-1000位に入った。
英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2026年版で、日本の大学で最上位は東京大学の26位だった。前年の28位から2つ順位を上げた。2番手は61位（前年55位）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、103位東北大学（前年120位）、151位大阪大学（前年162位）。
1位はオックスフォード大（英国）で10年連続。2位マサチューセッツ工科大学（米国）、3位プリンストン大学（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。
日本の大学で1000位以内に入ったのは16校で、このうち私立大学は順天堂大学、慶応大学、早稲田大学の3校。
THE 世界大学ランキング2026
|順位（前年順位）
|大学名
|国・地域
|1（1）
|オックスフォード大学
|英国
|2（3）
|マサチューセッツ工科大学
|米国
|3（4）
|プリンストン大学
|米国
|3（5）
|ケンブリッジ大学
|英国
|5（3）
|ハーバード大学
|英国
|5（6）
|スタンフォード大学
|米国
|7（7）
|カリフォルニア工科大学
|米国
|8（9）
|インペリアル・カレッジ・ロンドン
|英国
|9（8）
|カリフォルニア大学・バークレー校
|米国
|10（10）
|エール大学
|米国
|12（12）
|清華大学
|中国
|13（13）
|北京大学
|中国
|17（17）
|シンガポール国立大学
|シンガポール
|26（28）
|東京大学
|日本
|31（30）
|ナンヤン工科大学
|シンガポール
|61（55）
|京都大学
|日本
出所 : Times Higher Education World University Rankings
THEは世界115カ国・地域の2191大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際性の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
日本の大学のランキング一覧
26位 : 東京大学
61位 : 京都大学
103位 : 東北大学
151位 : 大阪大学
201-250位 : 名古屋大学
301-350位 : 東京科学大学、九州大学
351-400位 : 北海道大学、筑波大学
501-600位 : 順天堂大学
601-800位 : 広島大学、慶応大学、神戸大学、会津大学
801-1000位 : 和歌山県立医科大学、早稲田大学
【資料】
- Times Higher Education「World University Rankings 2026」
バナー写真 : 東京大学安田講堂（PIXTA）