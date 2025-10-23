高齢者の介護費用：2024年度の総額11兆9300 億円：前年度より4200 億円も増加―厚労省まとめ

Japan Data

2024年度に介護保険制度で支出された費用（介護給付費と自己負担の総額）は総額11兆9381億円と、過去最高を更新した。前年度より4242億円余り増加。伸び率は3.7％。

厚生労働省が公表した24 年度の「介護給付費等実態統計」によると、介護保険給付や自己負担分を含めた介護費用は、要介護認定を受けて利用する介護サービスが前年比4032億円増の11兆6179億円、状態の軽い要支援認定を受けた人が主に利用する介護予防サービスが同209億円増の3202億円となり、両サービス合計で約4242億円増の11兆9381億円となった。

利用者1人当たりの平均費用（25年4月審査分）は、介護サービスが20万6300円、介護予防サービスが2万8200円。

調査は、介護保険制度が始まった翌年の2001年度から行われている。総額は01年度（4兆3783億円）の約2.7倍に膨れ上がっている。介護サービスの平均費用額を都道府県別にみると、最も高かったのは鳥取の22万9900円。以下、新潟（22万500円）、福井（21万9700円）などが続いた。

介護サービス受給者は573万人

24年度の年間受給者（利用者）数は、介護サービスが前年度比6万4600人（1.1％）増の573万1100人、介護予防サービスが5万9300人（4.8％）増の130万3900人。

24年4月審査分の要介護、要支援認定者数は、前年同月比15万人増の749万人。受給者数は同11万人増の572万人で、うち男性が177万人、女性が394万人と、女性が男性を大きく上回っている。

利用者が多いサービスは居宅介護支援399万人（前年度比4万人増）、福祉用具貸与295万人（同6万人増）、通所介護168万人（同2万人増）、訪問介護161万人（同2万人増）など。

