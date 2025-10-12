JR東、乗車人員の断トツのトップは新宿駅66万人―2024年度 : 島根県民全員が新宿の自動改札を通過！？

Japan Data

JR東日本の駅別乗車人員で不動のトップは新宿。2024年度は前年度比2.5%増の66.6万人超。ちなみに島根県の総人口は63.3万人。島根県民全員が新宿駅の自動改札を通っていると考えると、そのとてつもなさが分かる。

JR東日本が公表した2024年度の駅別の1日平均乗車人数（降車は含まない）ランキングのトップは、新宿駅の66万6809人（前年比2.5%増）だった。多くの企業が集積し、駅周辺には百貨店や歓楽街があり人流が途絶えることのない街。京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄からの乗り換え客も多数、

2位池袋の49万9128人（1.9%増）、3位東京43万4564人（7.6%増）。以下、横浜、渋谷、品川、大宮、新橋、秋葉原、北千住と続いた。トップ10の顔ぶれ・順位とも前年と同じ。上位100駅は軒並み前年度より乗車人員が増加した。

都心部の環状線・山手線全30駅の乗車人員を抽出すると、新宿から98位の駒込（4万3540人）まで26駅が100位圏内に入った。100位以下は田端、目黒、鶯谷、高輪ゲートウェイの4駅。鶯谷駅は2万4460人で新宿とは27倍以上の差がある。山手線最下位の新駅高輪ゲートウェイは1万4209人だったが、2020年開業の新駅で周辺開発の途上にあるため、伸びしろがあると考えられる。

