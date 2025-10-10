自民・公明26年の二人三脚に幕引き

Japan Data

公明党が2025年10月10日、連立政権から離脱する方針を発表した。1999年から自民党中心の連立政権に参加してきたが、自民党新総裁に高市早苗氏が選ばれたことを機に「別居」を決めた。

野党時代を含めて26年続いた自公の2人3脚体制に幕が下ろされることになった。自民党はすでに衆参両院で少数与党になっていたが、公明党の離脱によって、一層の「超少数与党」になる。自民党の高市総裁が連立入りを期待する国民民主党を加えても、両院で過半数を確保できない。

このため、自民党としては高市氏が首相に選ばれるかどうかの見極めが必要になり、首相指名選挙を行う臨時国会の召集はさらにずれこむ見通しとなった。数字の上では、自民党以外の政党が結束すれば政権交代につながる国会の勢力が生まれている。

公明党は連立離脱の理由について、企業・団体献金の規制に自民党が不熱心だったことを挙げている。これに高市氏の右翼的な政治姿勢が公明党の支持者に受け入れられなかったことが大きかったとみられる。

バナー写真 : 高市早苗自民党総裁 / 斉藤鉄夫公明党代表（共同イメージズ）