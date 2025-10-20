【食べたい秋スイーツ】モンブランが最多4割　「芋・栗・なんきん」上位独占

Japan Data

実りの秋、食欲の秋。この秋に食べたいスイーツを調査したところ、4割の人が定番のモンブランを挙げた。

スイートポテト、焼き芋が3割台

マーケティングリサーチ会社のクロス・マーケティング（東京）が2025年9月、全国20～69歳の男女を対象にインターネットを通じて調査した。有効回答は男女各550人の計1100人。質問はいずれも複数回答。

今年の秋に食べたいスイーツは、洋菓子ではモンブランが40.5％でトップ。スイートポテト33.8％、かぼちゃプリン23.2％が続いた。和菓子では焼き芋30.2％、どら焼き・栗どら21.6％、栗きんとん21.6％が人気を集めた。

秋スイーツとして思い浮かぶ食材を尋ねると、栗が66.0％で最多。サツマイモ62.7％、カボチャ42.6％などが上位に入った。

秋スイーツのイメージについても質問。「季節感を感じる」43.3％、「和の雰囲気がある」37.7％、「ハロウィン」27.2％といった答えが多かった。

【資料】

バナー写真：PIXTA