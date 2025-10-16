新聞購読世帯、5割まで低下―新聞通信調査会 : インターネットは最も身近なのに、信頼度はイマイチ？

Japan Data

昭和の時代は新聞をとるのがデフォルトだったけれど、いまや、ニュースはインターネットで読む時代。しかし、インターネットへの信頼度はイマイチ。

新聞購読世帯は2軒に1軒

新聞通信調査会が実施した調査で、新聞の購読率（自宅で月ぎめで新聞を購読）は前年度比3.7ポイント低下の50.1%。調査を始めた2008年度の88.6％からは40ポイント近く低下したことになる。

調査は2025年7-8月にかけて実施。特定のメディアユーザーに偏らないよう、住民基本台帳を用いた無作為抽出で、全国の18歳以上5000人を対象に訪問留置法で実施、2665人から回答を得た。

今後も「紙の新聞を購読する」と答えた人は40.7％と、2018年度調査時の58.5％から大きく低下。一方、「図書館やネットなどで無料で読める分で十分」29.3％、「無料でも新聞は読まない」15.9％と、紙の新聞離れは着実に進んでいる。

毎日のニュース接触率は、「インターネット」46.5％、「民放」46.1％、「NHK」35.8％、「新聞」33.4％、「ラジオ」9.2％だったが、情報の信頼度（100点満点）では、「NHK」66.8点がトップ。僅差の66.2点で「新聞」が続いた。毎日接触が最多の「インターネット」の信頼度は長期低下傾向にあり、前年度比1.1点低下の47.4点。

SNSを含むインターネット上で選挙運動が行われるようになったことについて、日本の政治に「良い影響・どちらかといえば良い影響」と答えた人が56.8％で、「悪い影響・どちらかといえば悪い影響」39.6％を大きく上回った。

ところが、「マスメディアよりもSNSのほうが社会の真実を知ることができる」という意見を肯定した人は28.0％にとどまり、否定的な57.6％とはダブルスコア以上の差がついた。

【資料】

公益財団法人 新聞通信調査会「 メディアに関する全国世論調査結果の概要」

バナー写真 : PIXTA