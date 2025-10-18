「日本維新の会」が歩んできた道 : 底流に大阪都構想実現への執念

Japan Data

「大阪都構想」を掲げて2010年に結党した地域政党「大阪維新の会」を源流として、離合集散を繰り返しながら生き延びてきた「日本維新の会」。自民党との連立政権入りで宿願・都構想は実現に近づくのか？ 「維新」の来し方を振り返る。

橋下府知事誕生が起点に

2008年01月 大阪府知事選挙でタレントで弁護士の橋下徹氏が当選。当時としては史上最年少の38歳の知事誕生

2010年04月 自民党大阪府議団からの離脱者を中心に「大阪都構想」を掲げる地域政党「大阪維新の会」発足。橋下府知事が代表就任

2011年10月 大阪府知事・大阪市長ダブル選挙。知事を任期途中で辞職した橋下氏が大阪市長に、大阪府知事には松井一郎氏

2012年09月 国政新党「日本維新の会」結党

2013年05月 「日本維新の会」共同代表の橋下徹大阪市長が旧日本軍による従軍慰安婦問題について「軍の規律維持のために当時は必要だった」などと発言。中国・韓国から激しい反発

2014年09月 「結いの党」が合流、「維新の党」結党

都構想の住民投票否決

2015年05月 「大阪都構想」の是非を問う大阪市の住民投票。賛成69万4844票、反対70万5585票と1万741票差で都構想否決。橋下氏が政界引退表明

2015年08月 橋下氏、松井氏が「維新の党」離党表明

2015年08月 国政新党「おおさか維新の会」結党

2015年11月 大阪府知事・大阪市長ダブル選挙。松井府知事再選、市長には橋下徹氏が後継指名した吉村洋文衆院議員が当選

2016年08月 全国規模での党勢拡大を目指し、党名を「日本維新の会」に変更

2回目の住民投票でも都構想否決

2019年04月 再度の住民投票実現に向けて、大阪府知事・大阪市長の入れ替えダブル選挙。吉村洋文氏が大阪府知事、松井一郎氏が大阪市長に

2020年11月 「大阪都構想」の是非を問う2回目の大阪市の住民投票。賛成67万5829票、反対69万2996票の1万7167票差で都構想否決。松井市長は任期満了をもって政界引退を表明



2回目の「都構想」否決を受けて会見する松井大阪市長（右）と吉村大阪府知事（2020年11月1日、時事）

2025年09月 日本維新の会が、参院選公約に掲げた「副首都」構想法案の概要を提示。「二重行政解消」などを要件に、国からの税源移譲や、国会・中央省庁機能の一部移転などの特例措置を講じるとした

2025年10月 自民党と日本維新の会が連立を視野に政策協議をスタート



国会内で会談に臨む日本維新の会の吉村洋文代表（左）と自民党の高市早苗総裁（9月15日、時事）

バナー写真 : 国政新党「おおさか維新の会」の結党大会後、記者会見する（左から）松井一郎幹事長（大阪府知事）、橋下徹代表（大阪市長）、吉村洋文政調会長（2015年10月31日、時事 / 肩書は当時のもの）