【読書量】深刻な活字離れ　半年で「1冊未満」は5割

読書量に関してアンケート調査したところ、少ないとした人は約7割にも上った。

本選びのポイントは「好きな作家の新刊」

マーケティングリサーチ会社のクロス・マーケティング（東京）が2025年10月、全国20～69歳の男女を対象にインターネットを通じて調査した。有効回答は男女各550人の計1100人。

読書量が「少ない」と答えたのは55.4％で、「やや少ない」の13.5％と合わせると約7割となった。多いとしたのは男女とも30代が目立ったが、いずれも2割未満にとどまった。

半年間の読書量は「1冊未満」が51.6％。特に40代女性は61.8％と高かった。一方、20～30代男性、30代女性は「1冊以上」が半数を超えた。

半年に1冊以上読む人に本の選び方を複数回答で質問すると、「好きな作家の新刊」が32.0％で最多となった。「タイトルに引かれた」28.4％、「自分のためになりそうだった」25.6％が続いた。

