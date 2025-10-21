高市早苗氏が初の女性首相に : 女性の参政権実現から80年目

高市早苗氏が初の女性首相に : 女性の参政権実現から80年目政治・外交 ジェンダー・性
1945年12月 改正衆院議員選挙法で女性に参政権
1946年4月 戦後初の衆院選で39人の女性国会議員が誕生。定数466人のうち女性議員比率8.37%
1960年7月 第1次池田勇人内閣で中山マサ氏が厚生相として入閣。史上初の女性閣僚
1962年7月 第2次池田内閣で近藤鶴代氏が科学技術庁長官として入閣。2人目の女性閣僚
1984年11月 第2次中曽根改造内閣で22年ぶりに女性が入閣（石本茂環境庁長官）
1986年9月 土井たか子氏を社会党委員長に選出。女性が国政政党の党首となるのは史上初
1989年7月 参院選で土井たか子氏率いる社会党が大勝。「マドンナ旋風」と評される
1989年8月 海部内閣で初めて複数の女性が入閣（高原須美子経済企画庁長官、森山真弓環境庁長官）
1993年8月 土井たか子氏が女性初の衆院議長
2000年2月 大阪府知事に元通産省官房審議官の太田房江氏。史上初の女性知事
2004年7月 扇千景氏が女性初の参院議長
2005年9月 衆院選女性議員43人当選。戦後初の1946年衆院選の女性当選者39人を初めて上回る
2008年9月 小池百合子氏、自民党総裁選立候補。女性の立候補は初（麻生太郎氏が総裁に）
2016年7月 都知事選で小池百合子氏が勝利。史上初の女性都知事誕生
2016年9月 民進党党首（現・民主党）に蓮舫氏。野党第一党の党首に女性が就くのは、社会党の土井たか子氏以来
2018年5月 「政治分野における男女共同参画推進法」成立 罰則規定なし
2021年9月 自民党総裁選に高市早苗氏と野田聖子氏立候補。（岸田文雄氏が総裁に）
2024年9月 自民党総裁選。9人が立候補者のうち、高市早苗氏、上川陽子氏、野田聖子氏の3人が女性。1回目の投票では高市氏がトップだったが、決選投票で石破茂氏に敗れた
2025年10月4日 高市早苗氏が自民党総裁選で勝利、初の女性総裁
2025年10月21日 自民党総裁の高市早苗氏が首相に
バナー写真 : 衆院で過半数を獲得し、拍手を受ける高市氏（ロイター）