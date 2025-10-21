高市早苗氏が初の女性首相に : 女性の参政権実現から80年目

Japan Data

世界経済フォーラム（WEF）の「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で148カ国中118位に低迷する日本。女性が参政権実現から80年目にして、高市早苗氏が初めて首相の座を射止めた。

1945年12月 改正衆院議員選挙法で女性に参政権

1946年4月 戦後初の衆院選で39人の女性国会議員が誕生。定数466人のうち女性議員比率8.37%

1960年7月 第1次池田勇人内閣で中山マサ氏が厚生相として入閣。史上初の女性閣僚



初の女性閣僚中山マサ氏。2列目左から3人目（時事）

1962年7月 第2次池田内閣で近藤鶴代氏が科学技術庁長官として入閣。2人目の女性閣僚

1984年11月 第2次中曽根改造内閣で22年ぶりに女性が入閣（石本茂環境庁長官）

1986年9月 土井たか子氏を社会党委員長に選出。女性が国政政党の党首となるのは史上初



土井たか子 社会党委員長（ロイター）

1989年7月 参院選で土井たか子氏率いる社会党が大勝。「マドンナ旋風」と評される



第15回参院選で社会党の議席を倍増させ、バラを両手に満面の笑みの土井たか子委員長＝1989年7月23日（時事）

1989年8月 海部内閣で初めて複数の女性が入閣（高原須美子経済企画庁長官、森山真弓環境庁長官）

1993年8月 土井たか子氏が女性初の衆院議長

2000年2月 大阪府知事に元通産省官房審議官の太田房江氏。史上初の女性知事

2004年7月 扇千景氏が女性初の参院議長

2005年9月 衆院選女性議員43人当選。戦後初の1946年衆院選の女性当選者39人を初めて上回る

2008年9月 小池百合子氏、自民党総裁選立候補。女性の立候補は初（麻生太郎氏が総裁に）



総裁選に立候補した小池百合子氏（中央）（ロイター）

2016年7月 都知事選で小池百合子氏が勝利。史上初の女性都知事誕生



小池百合子氏の初登庁 （ロイター）

2016年9月 民進党党首（現・民主党）に蓮舫氏。野党第一党の党首に女性が就くのは、社会党の土井たか子氏以来



日本外国特派員協会（東京）で行われた党首選立候補者の共同記者会見。（左から）玉木雄一郎、蓮舫、前原誠司の各氏＝2016年9月14日（ニッポンドットコム編集部撮影）

2018年5月 「政治分野における男女共同参画推進法」成立 罰則規定なし

2021年9月 自民党総裁選に高市早苗氏と野田聖子氏立候補。（岸田文雄氏が総裁に）



高市氏（左）と野田氏（ロイター）

2024年9月 自民党総裁選。9人が立候補者のうち、高市早苗氏、上川陽子氏、野田聖子氏の3人が女性。1回目の投票では高市氏がトップだったが、決選投票で石破茂氏に敗れた



左から高市氏、上川氏、野田氏（時事）

2025年10月4日 高市早苗氏が自民党総裁選で勝利、初の女性総裁

2025年10月21日 自民党総裁の高市早苗氏が首相に

バナー写真 : 衆院で過半数を獲得し、拍手を受ける高市氏（ロイター）