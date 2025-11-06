大卒3年離職率、33.8%：4年ぶりに低下―厚生労働省調査

Japan Data

新卒就職者の3年以内離職率が、2022年度卒業者では高卒、大卒ともに若干下落。しかし、大卒は依然として高水準を維持し、転職市場は活発な状況にある。

厚生労働省の新規学卒就職者の離職状況調査によると、2022年3月に学校を卒業し、3年以内（25年3月まで）に仕事を辞めた人の割合（3年以内離職率）は、大学卒が前年比1.1ポイント減の33.8％、短大などの卒業者が同0.1ポイント減の44.5％、高校卒が同0.5ポイント減の37.9％と、いずれも下落した。中学卒は3.6ポイント増の54.1％だった。

22年3月卒業の新規学卒就職者の数は、大学が44万9012人、短大などが14万2455人、高校が13万7458人、中学が675人だった。

コロナ禍の反動で21年に求人が増えたことを背景に、大学卒の離職率は前年調査で05年以来16年ぶりの高水準（34.92％）を記録。今回は下落したものの、依然高い水準にある。

事業所規模別にみた3年以内離職率は下図の通り。高卒、大卒とも規模が小さいほど離職率が高い。

業種別にみると、離職率の高いのは、大学卒が宿泊・飲食サービス業（55.4％）、生活関連サービス業・娯楽業（54.7％）、教育・学習支援業（44.2％）、医療・福祉（40.8％）、小売業（40.4％）など。高校卒は宿泊・飲食サービス業（64.7％）、生活関連サービス業・娯楽業（61.5％）、教育・学習支援業（53.6％）、医療・福祉（49.2％）、小売業（48.3％）の順だった。

