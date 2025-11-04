【推し活】20代の約半数が「している」　応援活動で8割は「私生活が充実」

Japan Data

お気に入りの有名人やキャラクターなどを応援する「推し活」について正社員に意識調査をしたところ、「している」と答えた人は28.5％で、20代に限ると約半数に上った。

月に平均1万3305円

人材総合サービスのマイナビ（東京）が2025年10月、インターネットを通じて調査した。対象は20～50代の正社員で、有効回答数は2万165人。

「推し活」とは、有名人やアニメ、ゲームなどのキャラクターや鉄道、スポーツ選手といった自分のお気に入り、ひいきとする対象を応援する活動。イベントへの参加やグッズの購入など範囲は多岐にわたる。

推し活をしている割合は、全体では3割弱だったが、20代は49.2％と世代別で最も高かった。30代が33.7％で続いている。

推し活をしていると答えた人に1カ月に使う金額を尋ねたところ、全体の平均は1万3305円だった。世代別では30代が1万4692円で最も多く、20代の1万4026円が続いた。

推し活をしている人の79.4％が「推し活で私生活が充実した」と答え、「推し活は人生において重要な活動」とした人も74.1％いた。また、推し活をしている人は、していない人に比べて「仕事と私生活がどちらも充実している」と答えた割合が高かった。

【資料】

