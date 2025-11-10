【観光産業】最大の課題は「現場の働き手不足」　約半数が回答

Japan Data

観光産業の従事者にアンケート調査したところ、約半数が「現場の人手不足」を課題として挙げた。

「賃金水準の低さ」がネック

観光に関する調査・研究機関「じゃらんリサーチセンター（JRC）」が2025年7～9月、観光業従事者ら1645人を対象にインターネットを通じて行った。

観光産業の課題として「現場の働き手不足」を挙げたのは48.6％に上り、業界最大の課題であることを裏付けた。専門スキルを持ち、観光マネジメントに当たる人材不足も顕著で41.3%と高かった。

このほか、「交通やインフラなどの環境整備」が47.3％、「持続可能な観光地づくり」が44.2％と、観光地の持続的な発展に直結する懸念も示された。

人手不足の要因を問う設問では、37.5％が「賃金水準が低い」ことを挙げ、35.4％は「専門スキルを持つ人材を育成する体制が不十分」と答えた。

