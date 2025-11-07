インフルエンザ、注意報レベルに―厚生労働省 : 宮城県や首都圏で感染拡大

Japan Data

インフルエンザの感染がこの1週間で急拡大している。手洗いや「密」になる場面ではマスクを着用するなど感染症対策を心がけよう！

厚生労働省の集計で、全国3000の医療機関で10月27日～11月2日までの1週間に報告されたインフルエンザの新規感染者数が5万7424人に上った。1医療機関当たりの新規感染者数は前週の6.29人から2.37倍の14.90人となり、4週間以内に大流行が起きる可能性を示す注意報レベル（10人）を超えた。

都道府県別では、宮城（28.58人）や神奈川（28.47人）、埼玉（27.91人）が警報レベル（30人）に迫る水準。千葉（25.04人）、東京（23.69人）も20人を超え、首都圏で感染が広がっている。北海道（24.99人）、沖縄（23.80人）など10人を超えた都道府県は25に上る。休校や学級閉鎖などの措置を取った幼稚園や保育園、小中高は全国で2307施設だった。

