【害獣被害】「増えた」と感じる人は約7割　上位にはクマ、イノシシ、ネズミ

クマが人に危害を加える事態が多発している。クマをはじめとする害獣について意識調査したところ、目撃情報や被害が「増えた」と感じる人は67.6％に上った。

対策は「むやみに近づかない」

マーケティングリサーチ会社のクロス・マーケティング（東京）が2025年10～11月、全国20～69歳の男女を対象にインターネットを通じて調査した。有効回答は男女各550人の計1100人。

害獣の目撃情報や被害についての質問では、「増えたと感じる」と答えた人の割合は世代が上がるにつれて高くなり、60代では80.9％だった。

害獣だと思う動物を複数回答で問うと、クマが最も多く56.9％。イノシシ50.0％、ネズミ46.6％などが続いた。

害獣対策として気を付けるべきこと（複数回答）では、「むやみに近づかない」44.3％、「ごみ捨て場をネットなどで覆う」38.3％、「生ごみを屋外に放置しない」35.9％、「野生動物に餌を与えない」35.7％などが挙げられた。

【資料】

バナー写真：クマが目撃され、立ち入りを規制する秋田市中心部にある千秋公園＝2025年11月6日（時事）