大谷翔平選手、ナ・リーグMVPに選出 : 二刀流復活、3年連続4回目の栄誉

2年前の右肘手術からのリハビリを経て6月にマウンドに復帰、自己最多55本の本塁打で強打者としての存在感を示した。大谷選手、文句なしのMVP満票選出！

米メジャーリーグ（MLB）は2025年11月13日（米国東部時間）、今季の最優秀選手（MVP）を発表し、大谷翔平選手が満票でナ・リーグMVPに選ばれた。大谷は今シーズンは2季ぶりに投手として復活、投打二刀流でチームをけん引。ア・リーグのエンゼルスでプレーした21、23年、ドジャースに移籍してMLB史上初となる「50本塁打・50盗塁（50-50）」の快挙を達成した24年にも満票で選出されている。4度の選出は、歴代最多通算762本塁打を放ったバリー・ボンズの7度に次ぐ単独2位。3年連続は2001～04年に4年連続で選ばれたボンズ以来で、2人目。

今季の大谷は打率2割8分2厘、自己最多55本塁打（リーグ2位）、146得点（同1位）、OPS1.014（=出塁率と長打率を足した値、同1位）を記録。6月16日のパドレス戦でマウンドに立ち投手に復帰。二刀流でプレーし、14試合で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振だった。

2025年の大谷翔平選手の主な記録

打率：.282

本塁打：55

打点：102

得点：146

出塁率：.392

OPS：1.014

盗塁：20

バナー写真：9月20日のジャイアンツ戦でホームランを打ち、チームメートに迎えられる大谷選手（Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images via Reuters Connect）