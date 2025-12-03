物価高直撃、2026年のおせち価格は3万円に迫る―帝国データバンク : 節約と奮発の二極化が鮮明に

Japan Data

ボーナスが出た後だし、お正月だし、ちょっと奮発してもいいかなという気分につけ込まれている？ 高いと思いながらついつい予約してしまうおせち料理。

帝国データバンクが、全国の大手コンビニエンスストアや百貨店、スーパー、有名日本料理店など計110社で販売されるおせち料理（三段重または3～4人前分）の価格を調査。2026年正月の平均価格は税込み2万9098円と3万円の大台が目前に迫る。

原材料・包装資材の値上がりやエネルギー価格・人件費の高騰が波状的に押し寄せ、前年比3.8%、1054円の値上がりとなった。

値上げしたのは調査対象110社・ブランドのうち約6割の65社。値上げ幅別では「1000円台」22社が最も多く、「3000円台」の大幅値上げが16社に上った。他に「2000円台」14社、「1000円未満」13社。

高級ホテルやレストランなどが監修するおせちは食材のグレードアップなど「質より量」を重視する傾向が強まっている。一方で、量販店は「1万円台」「大容量」などコストパフォーマンスを売りにする傾向が強く、帝国データバンクは「『節約志向』と『ごちそう』商品との二極化がより進んだ」としている。

原材料では、輸入さけ・ますやぶりなどが値下がりしたものの、牛肉、たこ、いくらなどが値上がりしている。

【資料】

バナー写真：フォトAC