日本人の英語力、非英語圏で96位に：スイスの教育機関2025年版調査

日本人の英語力、非英語圏で96位に：スイスの教育機関2025年版調査社会 教育
非英語圏の123カ国・地域の中で、日本人の英語力は96位という調査結果が出た。前年より４つ順位を下げ、アジア諸国の中でも下位グループにいる。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2025年版調査によると、英語を母語としない123カ国・地域のうち、日本人の英語力は96位、アジア25カ国・地域では17位という結果だった。日本は、5段階中最も低い「非常に低い能力レベル」（世界95～123位）に分類された。
調査は世界の約220 万人が24年にオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。今回は「リーディング」と「リスニング」に加え、新たに「スピーキング」「ライティング」の成績を反映させたという。受験者の地域別の割合はアジア39％、中南米31％、欧州16％、アフリカ11％、中東3％。平均年齢は26歳だった。
日本と英語力がほぼ同水準の国はモンゴル（95位）、アフガニスタン（96位）、カメルーン（98位）など。日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。
アジアトップは24位のマレーシア
英語力トップの国は前年と変わらずオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～9位）「高い能力レベル」（10～32位）の多くは欧州の国々が占めている。
アジアの国・地域の結果をみると、最高がマレーシアの24位で、次いでフィリピン（28位）、香港（39位）。韓国は48位、インドは74位、中国は86位だった。
同機関は、「世界的な英語力の向上が確認された最後の年は2020年で、現在は停滞状態にある」と指摘。特にコロナ禍以降、若年層（18～25歳）の英語力が回復しておらず、今回はさらに多くの国で若年層のスコアが低下したという。
2025年版の世界主要国の英語力ランキング
（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）
|1
|オランダ
|2
|クロアチア
|3
|オーストリア
|4
|ドイツ
|5
|ノルウェー
|6
|ポルトガル
|7
|デンマーク
|8
|スウェーデン
|9
|ベルギー
|10
|スロバキア
|11
|ルーマニア
|12
|フィンランド
|13
|南アフリカ
|14
|ジンバブエ
|15
|ポーランド
|24
|マレーシア
|28
|フィリピン
|48
|韓国
|58
|ネパール
|62
|バングラデシュ
|64
|ベトナム
|67
|パキスタン
|73
|スリランカ
|74
|インド
|79
|ブータン
|80
|インドネシア
|86
|中国
|88
|ラオス
|91
|トルクメニスタン
|96
|日本
（EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数）
【資料】
- EF「EPI 英語能力指数」
バナー写真：PIXTA