『国宝』が実写邦画のトップに : 『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』 を22年ぶりに超える

22年間破られることのなかった『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の記録を超え、『国宝』が実写邦画の興行収入ナンバーワンに！

東宝は11月25日、映画『国宝』の興行収入が24日までに173億7739万円に達したと発表した。アニメを除く日本映画の実写作品では、2003年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』の173億5000万円を抜き、22年ぶりに歴代1位記録を更新した。観客動員数は1231万人を超え、日本人の10人に1人が見たことになる。

芥川賞作家の吉田修一さんの同名小説を、吉沢亮さん主演、横浜流星さん共演で李相日監督が映画化。任侠の家に生まれ、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、名門の跡取りである俊介と切磋琢磨しながら芸の道に人生を捧げ、人間国宝となるまでの壮絶な50年を描いた。

米国アカデミー賞国際長編映画賞日本代表に決定。2026年の北米公開も決まっている。

国内映画の興行収入歴代トップ20

タイトル冒頭の★はアニメ作品

★劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 407.5億円 ★劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来 381.5億円 ★千と千尋の神隠し 316.8億円 ★君の名は。 251.7億円 ★ONE PIECE FILM RED 203.4億円 ★もののけ姫 201.8億円 ★ハウルの動く城 196.0億円 国宝 173.8億円 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！ 173.5億円 ★THE FIRST SLAM DUNK 166.7億円

〈興行通信社調べ〉



【資料】

